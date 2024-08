Luciana Rubinska desmintió un vínculo con Alberto Fernández

Tras la denuncia de Fabiola Yáñez al expresidente Alberto Fernández por violencia de género, siguen saliendo cosas a la luz que involucran al exmandatario con otras mujeres.

Luego de que se conociera el video de Tamara Pettinato en el despacho presidencial, volvieron a surgir algunos de los nombres de periodistas y famosas que podrían haber mantenido un vínculo con Fernández.

Uno de los nombres que volvió a estar en foco fue el de Luciana Rubinska, periodista de ESPN y Telefe, quien se vio afectada por los rumores que circulaban en redes sociales, los cuales aseguraban que habría mantenido una relación con Alberto Fernández.

Ante las acusaciones, Rubinska dialogó con "A la Barbarossa" (Telefe) y aclaró la situación que la involucra: "Me pone un poco nerviosa porque yo siempre evité ser noticias por algo que no tenga que ver con mi laburo, que hace 25 años que lo ejerzo, pero me llegaron comentarios de amigos que me cuentan lo que se dice de mí".

"Primero que nada, desmiento totalmente. No tuve ni tengo absolutamente nada que ver con Alberto Fernández”, dijo la periodista.

Luego, se mostró visiblemente molesta ante la difusión de la noticia falsa por parte de colegas: "Hay que hacer eje en cómo algunos periodistas, no todos, compran las fake news y las reproducen sin ningún tipo de prueba, generando permanentemente una injuria".

"A mí me preocupa que den a entender, a veces sin nombrar, pero dando características que decís: 'Bueno, a ver, ¿Cuántas pueden...? Una, dos, sin chequeos, sin escribirme, sin preguntarme'... Haciendo eco de una fake news. Eso es muy preocupante, porque las cloacas de Twitter o de Instagram, no hay hasta ahora, lamentablemente, modo de resguardarse", agregó.

"Yo tuve una relación profesional con él, como lo tuvieron otros periodistas. Teníamos contacto directo", explicó.

Además, cuestionó a la interpretación que tienen en las redes cuando se trata de una mujer periodista: "Le he preguntado sobre la cuarentena, sobre Vicentin, en fin. Era una fuente más. Lo que pasa es que cuando una mujer periodista consigue una información relevante o entrevista importante, infieren que es porque el entrevistado le tiene cariño”.

Ante las denuncias, Luciana remarcó que su apoyo está con Fabiola Yáñez: "Mi solidaridad con ella es total. Es verdaderamente muy shockeante y escalofriante escuchar su relato".

