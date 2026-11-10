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Los Palmeras despidieron a Marcos Camino con un emotivo mensaje en redes sociales

La banda santafesina confirmó el fallecimiento de su cofundador y referente histórico a través de un comunicado difundido a través de las redes sociales de la agrupación tropical.   

10/11/2026 | 18:45Redacción Cadena 3

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Un comunicado difundido en la cuenta oficial de Instagram de Los Palmeras confirmó este martes la muerte de Marcos Camino, cofundador y una de las figuras más representativas de la agrupación nacida en Santa Fe.

La noticia provocó una fuerte conmoción tanto en el círculo de la música tropical como entre los miles de seguidores que la banda cosechó a lo largo de décadas de trayectoria en el país y en el exterior.

En el texto publicado en la red social, los integrantes del grupo despidieron al músico describiéndolo como "un referente fundamental de nuestra historia" y subrayaron que su legado y su pasión por la música perdurarán con el paso del tiempo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Asimismo, manifestaron su cercanía con los familiares y allegados de Camino en este difícil momento y pidieron que se respete la intimidad de la familia, junto con un manejo prudente y responsable de la información.

"Con profundo dolor, desde Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino", comienza el mensaje, que cierra con un agradecimiento a las muestras de cariño y acompañamiento recibidas y con la firma de la banda.

La publicación, compartida en la cuenta verificada del grupo, se convirtió rápidamente en un espacio de despedida y de afecto hacia uno de los nombres centrales de la cumbia santafesina.

La repercusión del fallecimiento trasciende el ámbito musical y se instala como una noticia de gran impacto para Santa Fe, ciudad con la que Los Palmeras construyeron una identidad artística reconocida en todo el país.

Desde la agrupación reiteraron el pedido de acompañar este momento con respeto hacia los familiares y allegados de Camino.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Se confirmó la muerte de Marcos Camino, cofundador de Los Palmeras.

¿Quién es Marcos Camino? Es uno de los fundadores y figuras representativas de Los Palmeras, una banda de música tropical.

¿Cuándo se dio a conocer la noticia? La noticia fue confirmada el martes a través de Instagram.

¿Dónde nació Los Palmeras? La agrupación nació en Santa Fe, Argentina.

¿Por qué es relevante su fallecimiento? Su muerte genera una fuerte conmoción en el ámbito musical y entre los seguidores de la banda, impactando también a la ciudad de Santa Fe.

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