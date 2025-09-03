En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

La Voz Argentina: gran competencia del tercer team este miércoles a las 21.45

Se lleva a cabo este miércoles otra emocionante gala del programa furor de Telefe, con nuevas presentaciones a puro talento.

03/09/2025 | 21:03Redacción Cadena 3

FOTO: La Voz Argentina

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, arrancó su nueva etapa de “Primer Round”, en la que se esperan muchísimas emociones, y este miércoles tiene al tercer team compitiendo.

Desde las 21.45, en el horario habitual del programa que conduce Nico Occhiato, el reality continuó con la fase de “Primer Round”, que ya tuvo a un eliminado del “Team Lali” y a otro del “Team Luck Ra”.

La nueva fase de La Voz Argentina pone a prueba a los participantes de cada equipo con un formato renovado que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

Este nuevo mecanismo buscó agregarle un elemento más de tensión a la competencia, ya que la continuidad no solo dependió del voto del público, sino que del juicio de los demás jurados. Y el team que compite este miércoles es el de Miranda!.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality pudo seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se pudo seguir en MiTelefe.

Lectura rápida

¿Qué programa se emite este miércoles?
Este miércoles se emite una gala de La Voz Argentina.

¿Quién conduce el programa?
El programa es conducido por Nico Occhiato.

¿A qué hora comienza la competencia?
La competencia comienza a las 21.45.

¿Qué equipo compite hoy?
Hoy compite el team de Miranda!.

¿Dónde se puede ver el programa?
El programa se puede ver en Telefe y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho