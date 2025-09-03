La Voz Argentina: gran competencia del tercer team este miércoles a las 21.45

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, arrancó su nueva etapa de “Primer Round”, en la que se esperan muchísimas emociones, y este miércoles tiene al tercer team compitiendo.

Desde las 21.45, en el horario habitual del programa que conduce Nico Occhiato, el reality continuó con la fase de “Primer Round”, que ya tuvo a un eliminado del “Team Lali” y a otro del “Team Luck Ra”.

La nueva fase de La Voz Argentina pone a prueba a los participantes de cada equipo con un formato renovado que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

Este nuevo mecanismo buscó agregarle un elemento más de tensión a la competencia, ya que la continuidad no solo dependió del voto del público, sino que del juicio de los demás jurados. Y el team que compite este miércoles es el de Miranda!.

Cómo ver en vivo La Voz Argentina

El reality pudo seguirse en vivo por la pantalla de Telefe, y los servicios de streaming Telecentro Play, Flow y DGO. También se pudo seguir en MiTelefe.