La misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles alcanzó un rating histórico

FOTO: Rating: cuánto midió la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- La segunda jornada de la visita del papa León XIV a la Argentina generó un gran impacto en el país, evidenciado en el rating de televisión. La transmisión de la misa celebrada en el Monumento de los Españoles, emitida en Cadena Nacional, registró un notable pico de 28,5 puntos de rating en el encendido acumulado.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, esta cifra no solo constituye un récord para una mañana de feriado, sino que también representa números que no se observaban desde hace años. La cobertura de la homilía, transmitida en cadena nacional, alcanzó un pico histórico de 28,5 a 28,6 puntos de rating, superando la marca del día anterior que había sido de 22,2 puntos.

Antes de la transmisión nacional, varios programas de televisión adaptaron su grilla para ofrecer coberturas especiales en vivo. Durante la mañana, la cobertura del encuentro del Sumo Pontífice en el Pequeño Cottolengo Don Orione alcanzó 5,3 puntos, con Telefe liderando con 2,8 y eltrece con 1,6 puntos.

A las 09:30, mientras se daba la previa hacia Palermo, el rating subió a 12,9 puntos, sumando las audiencias de canales de aire y señales de noticias. En este horario, A la Barbarossa de Telefe marcó 2,9 puntos y eltrece 2,5.

Previo al inicio de la cadena nacional, la audiencia total empató en 11,4 puntos, con Telefe y eltrece alcanzando picos de 4,4. El Nueve se posicionó en tercer lugar con 1,6, mientras que América TV marcó 0,8.

El rating de 28,5 puntos superó la cifra del día anterior, cuando la llegada del Papa y el acto en el Palacio Libertad junto al presidente Javier Milei había logrado un pico de 22,2 puntos.