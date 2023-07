Jésica Cirio se realizó una peculiar cirugía estética

La modelo y conductora Jésica Cirio publicó en su Instagram un video en el que detalla a sus seguidores la nueva intervención estética a la que decidió someterse. En esta oportunidad, se realizó un rejuvenecimiento vaginal y explicó de qué se trata.

"Estoy en lo de Ripetta, me estoy tomando la presión porque en un ratito nada más entro al quirófano a hacerme una pequeña intervención, que ahora les cuento de qué se trata. Estoy acá haciendo esta historia porque con todo lo que está pasando, me parece que está bueno ser consciente siempre que nos vamos a hacer una intervención estética hacerlo con un cirujano o un médico de confianza y que realmente tenga criterio para trabajar", comenzó a relatar la conductora de "La Peña de Morfi".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras realizarse la intervención, comentó: "Ahora sí, ya salí de la intervención, fueron 15 minutos, muy rápido. Me hice un láser en las partes íntimas que te ayuda a rejuvenecer, a mejorar la piel.

"Está buenísimo, yo me lo hago una vez por año porque, más allá de cuidarnos por fuera también tenemos que cuidarnos por dentro. Y me parece que es algo que hay que mantener y cuidar, así que les dejo acá, Luis Ripetta es mi cirujano y con él que me hago absolutamente todo. Si quieren hacer consultas sobre eso, tiene muchísimos beneficios", apuntó.

/Inicio Código Embebido/

La cirugía estética de Jesica Cirio pic.twitter.com/CgyOdW6bag — Minuto Videos (@minutovideos) June 29, 2023

/Fin Código Embebido/

Cirio no es la primera en realizarse este tipo de intervenciones. Hace varios años, Alejandra Pradón contó por primera vez que se hizo un procedimiento similar con un fin estético.