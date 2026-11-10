Javier Naselli, expareja de Vicky Xipolitakis, deberá cumplir probation por violencia intrafamiliar

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) -- La Justicia ha determinado que Javier Naselli, excompañero de Victoria "Vicky" Xipolitakis y padre de su hijo, cumpla con un año de probation tras la denuncia por violencia intrafamiliar presentada por la modelo. Esta medida implica el cumplimiento de varias reglas de conducta, que incluyen tratamiento psicológico, asistencia a un programa especializado y una restricción de acercamiento.

Según la información proporcionada por la periodista Maribel Leone, la decisión judicial establece que Naselli deberá mantener una distancia mínima de 300 metros respecto a Xipolitakis y su grupo familiar, así como de su hogar, lugar de trabajo y otros espacios que frecuenta. Además, está obligado a realizar un tratamiento psicológico, el cual será evaluado por un profesional para determinar su necesidad, y deberá demostrar su inicio, continuidad y finalización.

Entre las condiciones adicionales se incluye su incorporación al programa de atención a varones que han ejercido violencia, el cual es administrado por el Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires. En este contexto, deberá comprobar que cumple con el proceso correspondiente.

Asimismo, Naselli tendrá que fijar un domicilio y someterse al seguimiento del Patronato de Liberados, lo que implica realizar presentaciones trimestrales. También deberá llevar a cabo donaciones de alimentos no perecederos a una institución de bien público.

Por otra parte, el fallo judicial estipula que Naselli debe cumplir con las decisiones de los fueros de Familia y Civil, especialmente en lo que respecta al pago de la cuota alimentaria y otras obligaciones dispuestas en esos ámbitos. Xipolitakis había denunciado que el empresario había estado incumpliendo con esa responsabilidad durante dos años.

Finalmente, se decidió eximir a Naselli de la reparación económica del daño, ya que la propia denunciante optó por rechazar esa posibilidad.