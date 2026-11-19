Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- La actriz Florencia Peña desmintió una noticia falsa sobre su supuesta muerte, la cual se propagó en las redes sociales, y anunció que tomaría acciones legales contra el usuario que difundió la información.

El incidente comenzó en la madrugada del miércoles, cuando varios usuarios de X comenzaron a utilizar el hashtag #murioflorpeña, el cual rápidamente se volvió viral en la plataforma.

Entre las publicaciones que se compartieron, una cuenta identificada como @ibosttero publicó una supuesta búsqueda en Wikipedia que afirmaba que la actriz había fallecido. Posteriormente, ese mismo perfil incluyó detalles ficticios sobre las circunstancias de su supuesto deceso.

Se informó que el usuario llegó a vincular la falsa muerte de Peña a un episodio futbolístico relacionado con un penal errado por Lautaro del Campo durante una final contra Luzu.

Ante la difusión de esta información, la actriz decidió contactar directamente al responsable, exigiéndole que eliminara las publicaciones. "Borrá ese tuit o te denuncio la cuenta", fue uno de los mensajes que le envió.

En el intercambio, también cuestionó las implicaciones que puede tener la divulgación de este tipo de información y manifestó: "¿No te das cuenta de que perjudicás y dañás el trabajo de otra gente?"

Además, le dio un plazo para retirar el contenido, advirtiendo que, de no hacerlo, procedería con una denuncia contra su cuenta.

Finalmente, el usuario admitió que dejaría de difundir información sobre el tema y reconoció la repercusión que había tenido el hashtag.

Este incidente pone de relieve el alcance que pueden tener las noticias falsas en las redes sociales, donde una publicación sin fundamento puede multiplicarse rápidamente y causar preocupación entre los seguidores y el entorno de una figura pública.