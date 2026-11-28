FOTO: Murió un reconocido periodista y cronista de TN: tenía cáncer y no respondió al tratamiento

Buenos Aires, 28 de noviembre (NA) -- El periodista Javier Lozano, conocido cronista de Todo Noticias (TN) y eltrece, falleció este sábado a los 66 años, tras una larga trayectoria en el Grupo Artear, donde trabajó durante casi cuatro décadas en diferentes funciones periodísticas.

Fuentes cercanas indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el comunicador tenía cáncer desde hacía tiempo y que "en los últimos meses había desmejorado porque no respondía al tratamiento".

La noticia fue confirmada por TN, que despidió a su compañero con un mensaje de reconocimiento a su trayectoria, expresando "¡Javi, todos nosotros vamos a extrañarte!"

Lozano se unió a Artear en junio de 1987 y, a lo largo de su carrera, ocupó el rol de periodista acreditado en Tribunales, la Casa de Gobierno y el Congreso de la Nación, donde cubrió eventos políticos y judiciales de gran importancia.

Durante la década del '90, también trabajó como productor del noticiero Telenoche y, posteriormente, se estableció como uno de los cronistas de calle más destacados de TN y eltrece.

En junio de 2020, en medio de la pandemia de coronavirus, decidió dejar los móviles para asumir la jefatura de la edición web de Todo Noticias, un desafío profesional que había definido como un viejo anhelo, relacionado con su formación en el periodismo gráfico.

"Es un viejo anhelo que tenía, ya que toda mi formación la tuve en el periodismo gráfico", había manifestado durante su despedida de la pantalla.