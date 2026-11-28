Falleció el periodista Javier Lozano, histórico cronista de Todo Noticias a los 66 años
Javier Lozano, cronista de TN y eltrece, falleció a los 66 años tras una larga trayectoria en el Grupo Artear desde 1987, donde ocupó diversos roles en el periodismo argentino.
FOTO: Murió un reconocido periodista y cronista de TN: tenía cáncer y no respondió al tratamiento
Buenos Aires, 28 de noviembre (NA) -- El periodista Javier Lozano, conocido cronista de Todo Noticias (TN) y eltrece, falleció este sábado a los 66 años, tras una larga trayectoria en el Grupo Artear, donde trabajó durante casi cuatro décadas en diferentes funciones periodísticas.
Fuentes cercanas indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el comunicador tenía cáncer desde hacía tiempo y que "en los últimos meses había desmejorado porque no respondía al tratamiento".
La noticia fue confirmada por TN, que despidió a su compañero con un mensaje de reconocimiento a su trayectoria, expresando "¡Javi, todos nosotros vamos a extrañarte!"
Lozano se unió a Artear en junio de 1987 y, a lo largo de su carrera, ocupó el rol de periodista acreditado en Tribunales, la Casa de Gobierno y el Congreso de la Nación, donde cubrió eventos políticos y judiciales de gran importancia.
Durante la década del '90, también trabajó como productor del noticiero Telenoche y, posteriormente, se estableció como uno de los cronistas de calle más destacados de TN y eltrece.
En junio de 2020, en medio de la pandemia de coronavirus, decidió dejar los móviles para asumir la jefatura de la edición web de Todo Noticias, un desafío profesional que había definido como un viejo anhelo, relacionado con su formación en el periodismo gráfico.
"Es un viejo anhelo que tenía, ya que toda mi formación la tuve en el periodismo gráfico", había manifestado durante su despedida de la pantalla.
Lectura rápida
¿Quién fue Javier Lozano?
Un reconocido periodista y cronista de TN y eltrece, con una trayectoria de casi 40 años en el Grupo Artear.
¿Qué le sucedió a Javier Lozano?
Falleció a los 66 años tras no responder al tratamiento de un cáncer que padecía.
¿Cuándo se unió a Artear?
Lozano ingresó a Artear en junio de 1987, comenzando su carrera periodística.
¿Qué funciones desempeñó durante su carrera?
Trabajó como periodista acreditado en Tribunales, la Casa de Gobierno y el Congreso de la Nación, y fue productor de Telenoche.
¿Qué hizo en 2020?
Dejó los móviles para asumir la jefatura de la edición web de Todo Noticias, cumpliendo un antiguo anhelo profesional.
[Fuente: Noticias Argentinas]