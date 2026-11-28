Fabián Mazzei se recupera tras cirugía de urgencia por complicaciones de un accidente doméstico
El actor fue intervenido tras complicaciones por un accidente en 2022, cuando cayó del techo de su casa.
FOTO: Cómo sigue la salud de Fabián Mazzei tras la cirugía de urgencia por las secuelas de un accidente
Buenos Aires, 28 de noviembre (NA) -- El actor Fabián Mazzei presenta una evolución positiva tras ser sometido a una cirugía de urgencia en el Hospital Italiano debido a una complicación relacionada con las secuelas de un accidente doméstico que sufrió en 2022, cuando cayó desde el techo de su vivienda.
El esposo de Araceli González experimentó un episodio de intensos dolores que se fueron agravando con el tiempo, lo que llevó a la decisión de realizar una nueva intervención quirúrgica.
González, en comunicación con los medios, aseguró que la operación fue exitosa y tranquilizó a los seguidores sobre el estado de salud de Mazzei. Aunque admitió que el actor había estado sufriendo mucho dolor, afirmó que no se presentaron complicaciones graves.
El origen de este cuadro se remonta a 2022, cuando Mazzei sufrió un accidente en su hogar mientras intentaba rescatar a su gata, que se había quedado atrapada en el techo.
En esa ocasión, el actor subió a una altura de aproximadamente tres metros. Después de poner a salvo a su mascota, comenzó a recoger hojas acumuladas en el techo. Sin embargo, una bolsa se enganchó en uno de sus pies, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera.
Durante la caída, Mazzei logró girar su cuerpo para evitar impactar de espaldas, pero sufrió una fractura del hueso calcáneo, ubicado en el talón, lo que le generó serias dificultades para moverse y lo obligó a utilizar una silla de ruedas y una bota ortopédica durante su proceso de recuperación.
Lectura rápida
¿Qué sucedió con Fabián Mazzei?
El actor fue operado de urgencia debido a complicaciones de un accidente ocurrido en 2022.
¿Dónde fue la cirugía?
La intervención quirúrgica se realizó en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
¿Cuándo ocurrió el accidente?
El accidente doméstico sucedió en 2022 cuando intentaba rescatar a su gata del techo.
¿Cómo se encuentra Mazzei tras la operación?
Evoluciona favorablemente y no ha presentado complicaciones graves, según su pareja.
¿Qué le ocurrió en el accidente?
Sufrió una fractura del hueso calcáneo tras caer del techo de su casa.
[Fuente: Noticias Argentinas]