FOTO: Cómo sigue la salud de Fabián Mazzei tras la cirugía de urgencia por las secuelas de un accidente

Buenos Aires, 28 de noviembre (NA) -- El actor Fabián Mazzei presenta una evolución positiva tras ser sometido a una cirugía de urgencia en el Hospital Italiano debido a una complicación relacionada con las secuelas de un accidente doméstico que sufrió en 2022, cuando cayó desde el techo de su vivienda.

El esposo de Araceli González experimentó un episodio de intensos dolores que se fueron agravando con el tiempo, lo que llevó a la decisión de realizar una nueva intervención quirúrgica.

González, en comunicación con los medios, aseguró que la operación fue exitosa y tranquilizó a los seguidores sobre el estado de salud de Mazzei. Aunque admitió que el actor había estado sufriendo mucho dolor, afirmó que no se presentaron complicaciones graves.

El origen de este cuadro se remonta a 2022, cuando Mazzei sufrió un accidente en su hogar mientras intentaba rescatar a su gata, que se había quedado atrapada en el techo.

En esa ocasión, el actor subió a una altura de aproximadamente tres metros. Después de poner a salvo a su mascota, comenzó a recoger hojas acumuladas en el techo. Sin embargo, una bolsa se enganchó en uno de sus pies, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera.

Durante la caída, Mazzei logró girar su cuerpo para evitar impactar de espaldas, pero sufrió una fractura del hueso calcáneo, ubicado en el talón, lo que le generó serias dificultades para moverse y lo obligó a utilizar una silla de ruedas y una bota ortopédica durante su proceso de recuperación.