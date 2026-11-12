Esta noche se celebran los Latin Grammy 2026: nominaciones argentinas y detalles de la gala

FOTO: Los Latin Grammy 2026 se entregan esta noche: los argentinos nominados y la lista completa

Buenos Aires, 12 de noviembre (NA) -- La 27.ª edición de los Latin Grammy se llevará a cabo esta noche en Las Vegas, Estados Unidos, con una notable representación argentina entre los nominados. En este evento, artistas de renombre, como la colombiana Greeicy, buscan su primer galardón.

La ceremonia se desarrollará en el MGM Grand Garden Arena y premiará a las producciones musicales lanzadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. En total, se otorgarán distinciones en 60 categorías, abarcando una amplia variedad de géneros, desde pop y rock hasta música urbana, tropical, regional mexicana, tango y música clásica.

La gala principal comenzará a las 22:00 (hora argentina) y será transmitida por TNT y HBO Max. La cobertura de la alfombra roja está programada para iniciar a las 21:00, mientras que la entrega de la mayoría de los premios se llevará a cabo previamente durante la Premiere de los Latin Grammy.

El tango también estará presente con la participación de artistas como Aníbal Berraute, Lidia Borda, Ariel Ardit, Pablo Jaurena y el Quinteto Astor Piazzolla. Además, varios profesionales argentinos han sido reconocidos en sus roles como compositores y productores, entre los que destacan Rafa Arcaute, Federico Vindver, Santiago Alvarado y Santiago Ruiz, conocido como Tatool.

Por su parte, la cantante Greeicy llega a la ceremonia con una nominación a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por su trabajo titulado "Candela". En una conmovedora escena, la artista compartió en redes sociales su reacción al enterarse de la nominación mientras bañaba a su hijo Kai, mostrando su sorpresa y alegría.

El encargado de darle la noticia fue su pareja, el cantante Mike Bahía, quien le comunicó a su hijo que su madre había sido nominada. Greeicy luego expresó su emoción y reflexionó sobre los sacrificios y aprendizajes que le tomó realizar el álbum.