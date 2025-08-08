FOTO: El video que Wanda Nara le dedicó a Maxi López genera revuelo en redes

Wanda Nara no paró de sorprender desde sus redes sociales. Tras compartir la publicidad que protagonizó para una marca de maní, dedicada a su ex Mauro Icardi, sorprendió con un video para su otro ex, Maxi López.

Si bien tuvieron una separación escandalosa, se amigaron desde que Wanda se separó de Icardi y hasta se mostraron compartiendo tiempo juntos en más de una oportunidad.

En su viaje a Europa, Wanda aprovechó para buscar ropa que le había quedado allí y se trajo varias camisetas de fútbol que usó Maxi López en los diferentes clubes de fútbol en los que jugó.

“Mirá lo que encontramos haciendo mudanza, la emoción de los chicos es inexplicable. Te esperan acá camisetas para tus bebés también. Cuántos recuerdos que vivimos en tantos países, cuántos goles gritamos con estos colores”, escribió Wanda Nara al mostrar las camisetas de fútbol de Maxi López.

El jugador que comenzó en River Plate, donde actualmente da sus primeros pasos su hijo mayor Valentino López, pasó por varios equipos y Wanda estuvo a su lado. Barcelona de España, Gremio de Brasil, FC Moscú de Rusia, Milan y Catania de Italia.

Sus hijos se mostraron muy conmovidos con lo que trajo Wanda y el mayor no dudó en compartirlo en sus redes sociales.