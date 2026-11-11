En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

El inesperado retiro de Pampita en Luján: gritos de 'Que se vaya' marcaron el momento

El incidente se produjo durante la vigilia previa a la misa del papa León XIV, donde la modelo no fue bien recibida por otros asistentes que la invitaron a marcharse.

11/11/2026 | 17:44Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Pampita en Luján.

FOTO: Pampita en Luján.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- Un grupo de fieles ha informado que la modelo Carolina "Pampita" Ardohain fue "echada" de la vigilia y el acampe que se desarrollaba antes de la misa que ofreció el papa León XIV en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Este episodio se produce en medio de la controversia generada por una "Carpa VIP" que se instaló durante la misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. En este contexto, Pampita había anunciado su intención de acampar; sin embargo, se encontró en un lugar privilegiado junto a otras figuras famosas.

La situación provocó el descontento de los numerosos fieles que esperaban un saludo del papa sin la protección del sol. En este sentido, la modelo intentó unirse al acampe en Luján, pero no fue bien recibida por las demás mujeres presentes.

Durante una entrevista, mientras se llevaba a cabo la desconcentración de la ceremonia, un grupo de mujeres relató que habían llegado un día antes, alrededor de las 8.00. Una de ellas mencionó que había estado allí desde el lunes.

"La echaron a Pampita, son unas envidiosas. Es verdad, la echaron. Estuvo a las 7 de la mañana. Apareció sola, le dijeron: ‘¡Que se vaya, que se vaya!’. Le dije que venga acá, que le daba un lugar. Pero se fue," comentó una asistente al evento.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Pampita en Luján?
La modelo fue echada de la vigilia previa a la misa del papa León XIV en Luján.

¿Por qué fue echada?
Los asistentes la invitaron a retirarse, expresando descontento hacia su presencia.

¿Cuándo sucedió el incidente?
El hecho tuvo lugar el 11 de noviembre, durante la vigilia antes de la misa.

¿Dónde ocurrió el evento?
En la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, Argentina.

¿Qué dijo una de las asistentes sobre Pampita?
Comentó que la echaron y ofreció su lugar, pero la modelo decidió irse.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf