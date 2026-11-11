El inesperado retiro de Pampita en Luján: gritos de 'Que se vaya' marcaron el momento

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) -- Un grupo de fieles ha informado que la modelo Carolina "Pampita" Ardohain fue "echada" de la vigilia y el acampe que se desarrollaba antes de la misa que ofreció el papa León XIV en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Este episodio se produce en medio de la controversia generada por una "Carpa VIP" que se instaló durante la misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. En este contexto, Pampita había anunciado su intención de acampar; sin embargo, se encontró en un lugar privilegiado junto a otras figuras famosas.

La situación provocó el descontento de los numerosos fieles que esperaban un saludo del papa sin la protección del sol. En este sentido, la modelo intentó unirse al acampe en Luján, pero no fue bien recibida por las demás mujeres presentes.

Durante una entrevista, mientras se llevaba a cabo la desconcentración de la ceremonia, un grupo de mujeres relató que habían llegado un día antes, alrededor de las 8.00. Una de ellas mencionó que había estado allí desde el lunes.

"La echaron a Pampita, son unas envidiosas. Es verdad, la echaron. Estuvo a las 7 de la mañana. Apareció sola, le dijeron: ‘¡Que se vaya, que se vaya!’. Le dije que venga acá, que le daba un lugar. Pero se fue," comentó una asistente al evento.