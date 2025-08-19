El exabrupto de Georgina Barbarossa sobre la infidelidad de Nico Vázquez

Georgina Barbarossa presentó en su programa el tema sobre la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez y sorprendió al hacer una declaración sobre la infidelidad y sobre el actor.

"¿Pero a ustedes no les pasa que están pasando un momento brutal y de repente te enamorás de otra persona?", preguntó la conductora de "A la Barbarossa".

"Eso no significa que patees todo lo que venía teniendo desde hace 20 años", siguió Georgina, intentando remarcar que cuando la relación es muy larga, es probable que se perdone una infidelidad.

Analía Franchín agregó: "Me parece que está muy bien cuando él le dice 'esto no te define', Gimena es mucho más que la que cagó al marido con otro".

"Chicos, ¿ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? Pero dejame de joder. No sabemos, no se puede juzgar", sorprendió Georgina.