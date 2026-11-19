FOTO: Tras la muerte de Marcos Camino, salió a la luz una "interna" entre Los Palmeras

Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- A más de una semana del sorpresivo fallecimiento de Marcos Camino, uno de los fundadores de la emblemática banda santafesina "Los Palmeras", su hijo Marcos Camino Jr. publicó un emotivo mensaje agradeciendo a los cientos de seguidores que lo apoyaron tras la muerte de su padre.

Según informaciones obtenidas, el joven que ahora forma parte de Los Palmeras —tras la salida de Cacho Deicas— confirmó su intención de continuar con el grupo musical para honrar el legado de su padre.

"Quiero agradecer de corazón cada mensaje, cada palabra de aliento, cada abrazo y cada muestra de cariño que recibí en estos días tan difíciles", escribió en sus historias de Instagram. "Fueron momentos de muchísima tristeza y dolor, y la verdad es que me fue imposible responder a tantos mensajes. Leí y sentí cada uno de ellos. No tengo palabras suficientes para agradecer tanto acompañamiento y tanto afecto", agregó.

Reflexionando sobre la pérdida, el acordeonista expresó cómo la muerte de su padre le afectó profundamente: "A veces la vida nos golpea de una manera que cuesta entender y encontrar fuerzas para seguir. Pero el tiempo irá acomodando las cosas, sanando las heridas".

En su mensaje, Camino Jr. mencionó que en el futuro abordará situaciones que había mantenido en silencio sobre cómo fue tratado su padre, sugiriendo una posible disputa interna dentro de la banda que fundó su padre: "Hay muchas cosas que sé, muchas que callé y otras que durante mucho tiempo elegí no contar. Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar como han hablado de mi papá".

Finalmente, reafirmó su compromiso de seguir con el legado de su padre: "Voy a seguir luchando, trabajando y entregándome hasta el último día por @lospalmerasoficial, porque sé que fue el sueño de toda la vida de mi papá, aquello por lo que se desvivió, por lo que dejó todo y a lo que le entregó su alma".

En relación a la interna que parece existir, el panelista Pepe Ochoa reveló que la relación entre Cacho Deicas y Marcos Camino no terminó en buenos términos: "Había una interna, se dejaron de hablar. Nunca más se vieron. Desde ahí empezó a ser un poco raro, hablaban que era un tema de dinero, de contratos", comentó.

Antes de su fallecimiento, Camino intentó restablecer el contacto con Deicas a través de sus hijos, pero no tuvo éxito: "Desde la muerte, la familia de Marcos está indignada con la familia de Cacho".

Ochoa también indicó que existe una negativa por parte de la familia de Deicas para mantener contacto: "Y Sandra (esposa de Camino) les mandó mensajes por privado, después recibe un mensaje de Cristian (hijo de Deicas): 'No nos contactes nunca más en tu vida'".

En ese sentido, Sandra manifestó su descontento en redes sociales, expresando: "Hipócritas, más desplantes de los que ustedes hicieron, imposible".

Agencia NA