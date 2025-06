Conflicto Icardi-Nara: Hija reveló que la presionaron para mentir sobre su padre

Mauro Icardi intentó hacer cumplir lo establecido por la justicia, que le permite pasar una semana con sus hijas. Sin embargo, Wanda Nara mostró su negativa a dejar ir a las menores, quienes se encontraban sosteniendo el llanto de su madre.

En este contexto, Nara se dedicó a hablar con el periodista Ángel de Brito, evitando comunicarse con otros colegas. En esta ocasión, el conductor destacó el llanto de Francesca e Isabella, y reveló que la única persona que visitó a la conductora fue la licenciada Mattera.

El comunicador mencionó: "Cuando Mattera subió, las nenas no querían ir con el padre. Estaban con las cuatro mochilas y los bolsos para llevarse, y Wanda se iba mañana a Miami porque Telefe le pidió que vaya a hacer notas para el Mundial de Clubes, ahora es un viaje suspendido".

De Brito continuó con su relato, señalando situaciones pasadas: "Entre otras cosas, cuentan sobre aquella vez cuando estaban en el asado en la mansión de los sueños con la China y se escondieron para hacer la llamada. La nena expresó que la obligaron a mentir, a decir que estaba sola con su papá, cuando en realidad había mucha gente presente".

Más tarde, el conductor se refirió a una de sus hijas: “La nena afirmó que no siente que esa sea su casa. No quiere estar con tanta gente, porque no solo aparece la China, sino también el peluquero y la manager. La otra nena lloraba y no decía nada, mientras la licenciada Mattera intentó convencerlas durante una hora para que accedieran a ir con su padre".

Según lo que reportó el periodista, las menores no podrían ser forzadas a realizar el encuentro, sin embargo, en el programa Diario de Mariana -América- informaron que tres unidades policiales estaban siendo enviadas al domicilio.