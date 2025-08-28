Cómo es "Caerás", el thriller sensual que aparece en lo más visto de Netflix

FOTO: Cómo es "Caerás", el thriller "sensual" que aparece entre lo más visto de Netflix

Estrenada el 21 de agosto de 2025, “Caerás” es una película alemana que combina elementos de thriller erótico, suspenso y drama romántico, y que rápidamente se convirtió en la producción más vista de la plataforma Netflix en el mundo entero.

En pocos días alcanzó el Top 1 en más de 60 países y entró al top 10 en prácticamente todos los territorios donde está disponible Netflix. Su combinación de romance, erotismo y suspenso, junto con su ambientación en la idílica Mallorca, generan una atmósfera visual hipnótica que seduce al público.

¿De qué trata "Caerás"?

Lilli (interpretada por Svenja Jung ) viaja a Mallorca para visitar a su hermana Valeria , quien está comprometida con un francés llamado Manu . Valeria planea invertir en un lujoso proyecto turístico que podría suponer citarse con algo relacionado con la antigua propiedad familiar.

Reparto de “Caerás”

Svenja Jung como Lilli

como , un promotor inmobiliario implicado en los manejos detrás de escena. También actuaron Antje Traue (Bea), Lucía Barrado (Girasol).