La influencer Candela Arizaga ha compartido una imagen que deja entrever su deseo de ser madre junto al sindicalista Facundo Moyano, justo cuando se cumple menos de un mes desde que se levantó la medida de restricción perimetral en una causa relacionada con presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

A través de sus historias en Instagram, la joven publicó una imagen generada por inteligencia artificial donde se puede ver a Candela, Moyano y un niño con características de ambos. Junto a la imagen, Arizaga escribió: "¿Se imaginan?", acompañada de un emoticón de emoción y un corazón blanco.

En las últimas semanas, Candela Arizaga ya había expresado públicamente su intención de formalizar su relación. A principios de octubre, al ser consultada por una periodista sobre la posibilidad de casarse con el exdiputado, respondió: "Con él, todo".

Ambos también compartieron momentos juntos durante un viaje a Madrid, España, donde confirmaron su reconciliación tras un período de distanciamiento debido a la medida judicial que los mantenía alejados.

La influencer volvió a estar en el centro de la atención mediática cuando fue interrogada sobre rumores de un posible embarazo. En esa ocasión, optó por no confirmar ni desmentir los rumores, limitándose a responder: "No puedo responder eso".

El 26 de octubre, la Justicia decidió levantar la restricción de acercamiento que pesaba sobre Moyano. Al salir de la audiencia, el sindicalista confirmó que ya podía volver a ver a su pareja sin limitaciones.

La causa había comenzado el 4 de agosto, cuando Moyano fue detenido tras un episodio confuso en un edificio del barrio porteño de Belgrano. La investigación incluyó acusaciones de privación ilegítima de la libertad, desobediencia y lesiones leves agravadas en un contexto de violencia de género.