Artista correntino obsequia al Papa León XIV una Virgen de Itatí elaborada con barro del Paraná

FOTO: Un artista correntino le regaló al papa León XIV una Virgen de Itatí hecha con barro del Paraná

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) -- El artista correntino Richar De Itatí hizo entrega al papa León XIV de una escultura de la Virgen de Itatí, confeccionada con barro extraído de la costa del río Paraná y realizada mediante una técnica ancestral de cerámica guaraní. La obra tiene como objetivo recuperar los conocimientos de los pueblos originarios y llevar al Vaticano una de las manifestaciones más emblemáticas de la identidad religiosa y cultural de Corrientes.

La escultura, que mide 30 centímetros, fue entregada en la Nunciatura Apostólica como un obsequio para el Pontífice. "Es un regalo que hago en nombre del pueblo correntino y de todos los devotos de la Virgen de Itatí, con la ilusión de que esta imagen tan querida y la tierra de Itatí lleguen a Roma", comentó el artista.

Esta obra fusiona dos tradiciones profundamente arraigadas en la localidad correntina: la devoción mariana y la alfarería guaraní, una práctica que tuvo un importante centro de producción en la región, pero que se extinguió a principios del siglo XX, tras la muerte de la última alfarera de esa tradición.

De Itatí ha trabajado durante más de quince años en la recuperación de estas técnicas. Para la creación de la imagen, utilizó barro recolectado en las playas de la localidad, donde, según la tradición religiosa, se manifestó la Virgen hace aproximadamente 400 años. La escultura se realiza con cordones de arcilla superpuestos, presenta una textura corrugada inspirada en restos arqueológicos de la zona y se finaliza con una quema a leña en horno de barro.

El proceso de creación también incluye el uso de mucílago, una sustancia derivada de cactus y aloe, para unir las piezas de arcilla. El artista reveló que amasó el barro con agua bendita y encendió velas durante su trabajo en la figura, concebida como una imagen destinada a los altares domésticos.

La Virgen de Itatí es una de las obras más destacadas de su carrera y recibió el Premio Estímulo en la Bienal de Arte Sacro 2023. Una versión más grande, de más de un metro de altura, se exhibe en el Pabellón de las Artes de la Universidad Católica Argentina (UCA) como parte de la muestra *Habitar el Misterio. Arte, humanidad y trascendencia*, organizada para dar la bienvenida al Papa.

Esta obra también está íntimamente relacionada con la historia de Itatí, un lugar que se ha convertido en un centro de peregrinación mariana desde la aparición de la imagen de la Virgen en sus costas. Allí se erigió la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, que recibe a millones de fieles cada año.

El trabajo de De Itatí busca que la tradición alfarera guaraní no caiga en el olvido. Para ello, además de investigar y enseñar los métodos ancestrales, incorpora materiales que encuentra en las costas del Paraná, como fragmentos de antiguas piezas cerámicas, que considera parte de la continuidad entre los alfareros del pasado y los artistas contemporáneos.

En 2024, esta búsqueda se materializó en la instalación Virgen de la Canoa, presentada durante la feria ArteCO, donde catorce imágenes de cerámica navegaron sobre el río Paraná en una procesión de canoas iluminadas. Las piezas posteriormente se distribuyeron a distintos destinos en Argentina y en el extranjero.

Nacido en Itatí en 1980, Richar De Itatí —nombre artístico de Ricardo Orlando Ortiz— es un artista contemporáneo, docente, curador y gestor cultural. Su producción abarca fotografía, escultura, grabado, dibujo y pintura, aunque en los últimos quince años ha centrado su trabajo en la cerámica de tradición guaraní.

Sus obras forman parte de colecciones privadas y de instituciones como el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Juan R. Vidal, el Ñande Mac de Arte Contemporáneo de Corrientes y el Museo Franklin Rawson de San Juan. Además, ha sido seleccionado para participar en el Salón Nacional de Artes Visuales de 2025 y 2026.