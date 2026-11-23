Alejandro Sanz volverá a la Argentina en marzo de 2027 y Rosario será una de las paradas de su nueva gira por Latinoamérica. El cantante español se presentará el 18 de marzo en el Autódromo de Rosario, en el marco de un recorrido que también incluirá Buenos Aires y Córdoba.

La propuesta, denominada “¿Y Ahora Qué + Latinoamérica 2027?”, comenzará el 10 de febrero en Medellín, Colombia, y continuará el 13 de febrero en Lima, Perú. Luego llegará a Concepción, Chile, el 6 de marzo, antes de iniciar el tramo argentino. El cronograma difundido por el artista contempla tres presentaciones en el país: Buenos Aires, el 9 de marzo; Córdoba, el 13; y Rosario, el 18.

El anuncio fue realizado por el propio Sanz en sus redes sociales, donde expresó: "Aún no has llegado y ya me has hecho feliz". Por el momento, no se difundieron detalles sobre la venta de entradas ni los precios para los conciertos argentinos.