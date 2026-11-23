Alejandro Sanz anunció su regreso a Rosario con una gira por Latinoamérica en 2027
El artista español incluyó al Autódromo en el recorrido que realizará por la región durante febrero y marzo, con otras dos presentaciones confirmadas en el país.
23/11/2026 | 12:58Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Alejandro Sanz volverá a Rosario en marzo de 2027.
Alejandro Sanz volverá a la Argentina en marzo de 2027 y Rosario será una de las paradas de su nueva gira por Latinoamérica. El cantante español se presentará el 18 de marzo en el Autódromo de Rosario, en el marco de un recorrido que también incluirá Buenos Aires y Córdoba.
La propuesta, denominada “¿Y Ahora Qué + Latinoamérica 2027?”, comenzará el 10 de febrero en Medellín, Colombia, y continuará el 13 de febrero en Lima, Perú. Luego llegará a Concepción, Chile, el 6 de marzo, antes de iniciar el tramo argentino. El cronograma difundido por el artista contempla tres presentaciones en el país: Buenos Aires, el 9 de marzo; Córdoba, el 13; y Rosario, el 18.
El anuncio fue realizado por el propio Sanz en sus redes sociales, donde expresó: "Aún no has llegado y ya me has hecho feliz". Por el momento, no se difundieron detalles sobre la venta de entradas ni los precios para los conciertos argentinos.
Lectura rápida
¿Quién volverá a la Argentina en marzo de 2027? Alejandro Sanz volverá a la Argentina en marzo de 2027.
¿Cuándo se presentará en Rosario? Se presentará el 18 de marzo en el Autódromo de Rosario.
¿Cuál es el nombre de la gira? La gira se denomina “¿Y Ahora Qué + Latinoamérica 2027?”.
¿Dónde comenzará la gira? Comenzará el 10 de febrero en Medellín, Colombia.
¿Se conocen detalles sobre la venta de entradas? No se difundieron detalles sobre la venta de entradas ni los precios para los conciertos argentinos.