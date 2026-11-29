FOTO: Santiago Abascal, ante los micrófonos de Cadena 3 en rueda de prensa.

Santiago Abascal, candidato de Vox a la presidencia del Gobierno español, votó este domingo en el colegio Pinar del Rey, ubicado en el barrio madrileño de Hortaleza, y destacó el respaldo internacional que recibió su espacio durante la campaña, entre ellos el del presidente argentino, Javier Milei.

Consultado por Cadena 3 por la posibilidad de recibir una llamada de Milei durante la jornada electoral, Abascal respondió: "Espero poder hablar con los españoles, poder dirigirme a ellos y hablar con amigos y aliados. Habrá mucho trabajo: de todo el mundo nos han respaldado".

De esta manera, el dirigente evitó confirmar si esperaba una comunicación puntual con el mandatario argentino, pero agradeció el acompañamiento de sus aliados internacionales.

"Estoy muy agradecido a todos los amigos internacionales, pero sobre todo a cada español corriente", había expresado durante su contacto con la prensa.

El llamado de Abascal a participar de las elecciones

Tras emitir su voto, el dirigente de Vox convocó a los ciudadanos a participar masivamente de los comicios y pidió que lo hicieran "sin miedo" y "sin pesimismo".

"Animo a los españoles a votar para que no haya que arrepentirse mañana", sostuvo. También consideró que una participación amplia es una garantía para el desarrollo del proceso electoral.

Abascal fue el último de los principales candidatos en acudir a las urnas este domingo, en una jornada decisiva para la política española.

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