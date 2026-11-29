España celebró este domingo sus elecciones generales en un contexto marcado por un panorama político fragmentado.

En España, ganar las elecciones no garantiza gobernar. A diferencia de lo que ocurre en una gran parte de países, los ciudadanos no eligen directamente al presidente: votan a los 350 diputados del Congreso, que después deciden quién ocupa la Presidencia del Gobierno.

El objetivo que todos los partidos políticos anhelan alcanzar para facilitar la formación de un gobierno es lograr la mayoría absoluta. Sin embargo, la realidad demostró que formar un gobierno en solitario se volvió cada vez más complicado.

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La Constitución española establece que las Cortes Generales, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, representan al pueblo español. Los votos emitidos por los electores determinan cuántos escaños obtienen los partidos con mayor apoyo en las cámaras.

En este contexto, un escaño se define como el asiento que ocupan los parlamentarios, por lo que se puede considerar que es lo mismo hablar de escaños que de diputados.

Para obtener una mayoría absoluta, un partido necesita contar con la mitad de los escaños más uno. En el caso del Congreso, que se compone de 350 diputados, esto implica que un partido debe obtener al menos 176 escaños. Aunque esta cifra parezca sencilla, el proceso de obtención de escaños se complica debido a la desigualdad en el valor del voto en las distintas circunscripciones.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que los 350 diputados del Congreso representan a 52 circunscripciones. Ceuta y Melilla tienen asignado un diputado cada una, mientras que el resto de las circunscripciones cuenta con un mínimo de dos diputados. El número restante de diputados se asigna según la población empadronada, lo que da lugar a que Madrid cuente con 37 diputados, Barcelona con 32 y Valencia con 16, mientras que Soria solo tiene los dos mínimos.

El sistema electoral español, conocido como ley D'Hondt, se basa en un cálculo proporcional que se implementó a finales del siglo XIX. Para llevar a cabo este sistema, en cada circunscripción se excluyen las candidaturas que no logran al menos el 3% de los votos válidos emitidos. Las candidaturas restantes se ordenan de mayor a menor según los votos obtenidos y se dividen por 1, 2, 3, etc., hasta alcanzar el número de escaños disponibles en la circunscripción. Los escaños se asignan a las candidaturas con los cocientes más altos, siguiendo un orden decreciente.

La historia electoral reciente muestra que alcanzar una mayoría absoluta no necesariamente implica obtener más del 50% de los sufragios. En las últimas cuatro décadas, solo el PSOE logró acercarse a este porcentaje en 1982, cuando Felipe González obtuvo el 48,1% de los votos y 202 diputados, superando en 26 escaños la mayoría absoluta, tras recibir el respaldo de más de 10 millones de españoles. Las demás mayorías absolutas, logradas por el PSOE en 1986 y por el PP en 2000 y 2011, se alcanzaron con porcentajes de entre el 44 y el 45% de los votos.

Si el partido más votado no alcanza los 176 diputados, se abre la posibilidad de pactos con otras formaciones para establecer un acuerdo de gobierno o una coalición. En caso de que el candidato propuesto al Rey no obtenga la mayoría absoluta, se realizará una nueva votación dos días después en la que solo será necesaria una mayoría simple, es decir, más "síes" que "noes". Si aún así no se logra un acuerdo, se abrirá un plazo de dos meses para conseguir un pacto. Si no se alcanza un acuerdo en este tiempo, las Cortes se disolverán y se convocarán nuevas elecciones.