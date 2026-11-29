Pedro Sánchez reconoció la derrota y felicitó a Feijóo tras elecciones en España
El presidente del Gobierno español reconoció la victoria del Partido Popular y destacó la participación histórica en las elecciones generales.
FOTO: Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo una conversación telefónica este domingo con el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, para congratularlo por su triunfo en las elecciones generales celebradas en España.
La comunicación se llevó a cabo una vez que se consolidó la tendencia del escrutinio, que posiciona al PP como la fuerza política más votada en esta jornada electoral, otorgando al bloque de la derecha una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
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Elecciones presidenciales. Elecciones en España: El PP se impuso y Feijóo podrá gobernar con el apoyo de Vox
Con participación récord, la derecha encabezado por Alberto Núñez Feijóo destronó al socialista Pedro Sánchez. Cobertura especial de Cadena 3 desde España.
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Este contacto formal entre el jefe del Ejecutivo socialista y el líder de la principal fuerza de la oposición señala el comienzo de la transición institucional luego de unos comicios marcados por una participación histórica del electorado español.
Mientras tanto, Feijóo espera el cierre definitivo del recuento en la sede nacional del PP, ubicada en la madrileña calle Génova, acompañado por los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar, así como ante una multitud de simpatizantes. Por su parte, la dirigencia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sigue de cerca el desenlace de la jornada desde su sede en Ferraz.
Lectura rápida
¿Qué evento se produjo?
Las elecciones generales en España, donde el PP ganó.
¿Quiénes participaron en la conversación?
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
¿Cuándo se realizó el contacto?
El domingo 29 de noviembre.
¿Dónde se encontraban los líderes políticos?
Feijóo en la sede del PP en Madrid y Sánchez en la sede del PSOE.
¿Cuál fue el resultado electoral?
El PP se consolidó como la fuerza más votada y obtuvo mayoría absoluta.
[Fuente: Noticias Argentinas]