Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular (PP) y uno de los principales aspirantes a la presidencia del Gobierno español, se refirió a la Argentina luego de emitir su voto este domingo en las elecciones generales.

"Es un país al que fui muchas veces. He ido alguna vez a la Casa Rosada como presidente de Galicia, y ahora me gustaría volver en otra condición, pero eso no depende de mí, depende de los españoles", expresó ante los micrófonos de Cadena 3 al cerrar su rueda de prensa.

El dirigente popular hizo referencia así a sus visitas anteriores a la Argentina y dejó abierta la posibilidad de visitar la Casa Rosada si logra llegar a la presidencia del Gobierno.

La curiosidad del colegio donde votó Feijóo

Feijóo emitió su voto en el colegio Ramiro de Maeztu, ubicado en Madrid, acompañado por su esposa y el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida.

El dato curioso es que se trata del mismo centro educativo en el que Pedro Sánchez cursó sus estudios de bachillerato. De esta manera, los dos principales protagonistas de la disputa electoral quedaron vinculados por el mismo establecimiento: uno como alumno y el otro como votante.

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