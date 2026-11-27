España y las últimas horas de una campaña que podría cambiar su rumbo político
Pedro Sánchez afronta el desafío de conseguir un tercer mandato consecutivo frente a una derecha favorecida por los sondeos. El porcentaje de indecisos mantiene abierto un interrogante sobre el resultado electoral.
27/11/2026 | 13:08Redacción Cadena 3
FOTO: Debate presidencial en España.
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Audio. España y las últimas horas de una campaña que podría cambiar su rumbo político | Por Sergio Suppo
Ahora país
España está lista para votar. El último debate electoral dejó una palabra que está siendo intensamente utilizada por el socialismo y sus aliados: "calladita".
La expresión fue utilizada por el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para recordar que Ada Colau, socia política de Pedro Sánchez, no se había manifestado públicamente durante las trágicas inundaciones que provocaron decenas de muertes en Valencia.
Sus adversarios interpretaron la expresión como un acto machista y buscan presentar al candidato popular como un dirigente contrario a los derechos de las mujeres. En realidad, Feijóo no pretendía hacer callar a Colau durante el debate, sino que aludía a su silencio frente a aquella tragedia.
Más allá de esa polémica, el debate dejó dos bloques claramente enfrentados. Por un lado, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, líder de Vox y aliado político de Javier Milei. Por el otro, Pedro Sánchez y Ada Colau.
Existe un consenso generalizado acerca de que Sánchez mejoró sustancialmente su desempeño respecto de la dura derrota que había sufrido en el mano a mano con Feijóo de la semana anterior.
Sin embargo, el interrogante frente a los debates electorales es siempre el mismo: ¿cuánto pueden modificar a último momento el voto de los ciudadanos?
La última encuesta que pudo difundirse legalmente en España, el lunes pasado, hablaba de un 20% de indecisos. Dentro de ese elevado porcentaje también hay quienes no quieren revelar a quién votarán. Eso abre un interrogante sobre la precisión de los sondeos que pronostican un triunfo del Partido Popular y una alianza con Vox para gobernar.
En las últimas horas de campaña, Sánchez cerrará en la Caja Mágica de Madrid; Feijóo, en Sevilla; Abascal, en Valencia, y Colau, también en la capital española.
El sábado será jornada de reflexión y el domingo sabremos qué decisión toman los españoles: si habrá un cambio político, como anticipan las encuestas, o si Pedro Sánchez consigue sobrevivir electoralmente y alcanzar un tercer mandato consecutivo.
Esto último sería una gran sorpresa política que muy pocos esperan, incluso entre los propios socialistas, que intentan mejorar sus posibilidades contrarreloj.
Lectura rápida
¿Qué palabra se volvió central en el debate electoral en España? La palabra "calladita".
¿Quién utilizó la expresión "calladita" y en qué contexto? Alberto Núñez Feijóo la utilizó para referirse al silencio de Ada Colau durante las inundaciones en Valencia.
¿Qué bloque de candidatos se enfrentó en el debate? Se enfrentaron Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal contra Pedro Sánchez y Ada Colau.
¿Qué porcentaje de indecisos se reportó en la última encuesta? Un 20% de indecisos.
¿Cuándo se conocerán los resultados de las elecciones? Los resultados se conocerán el domingo después de la jornada de reflexión del sábado.