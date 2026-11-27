Por Sergio Suppo

España está lista para votar. El último debate electoral dejó una palabra que está siendo intensamente utilizada por el socialismo y sus aliados: "calladita".

La expresión fue utilizada por el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para recordar que Ada Colau, socia política de Pedro Sánchez, no se había manifestado públicamente durante las trágicas inundaciones que provocaron decenas de muertes en Valencia.

Sus adversarios interpretaron la expresión como un acto machista y buscan presentar al candidato popular como un dirigente contrario a los derechos de las mujeres. En realidad, Feijóo no pretendía hacer callar a Colau durante el debate, sino que aludía a su silencio frente a aquella tragedia.

Más allá de esa polémica, el debate dejó dos bloques claramente enfrentados. Por un lado, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, líder de Vox y aliado político de Javier Milei. Por el otro, Pedro Sánchez y Ada Colau.

Existe un consenso generalizado acerca de que Sánchez mejoró sustancialmente su desempeño respecto de la dura derrota que había sufrido en el mano a mano con Feijóo de la semana anterior.

Sin embargo, el interrogante frente a los debates electorales es siempre el mismo: ¿cuánto pueden modificar a último momento el voto de los ciudadanos?

La última encuesta que pudo difundirse legalmente en España, el lunes pasado, hablaba de un 20% de indecisos. Dentro de ese elevado porcentaje también hay quienes no quieren revelar a quién votarán. Eso abre un interrogante sobre la precisión de los sondeos que pronostican un triunfo del Partido Popular y una alianza con Vox para gobernar.

En las últimas horas de campaña, Sánchez cerrará en la Caja Mágica de Madrid; Feijóo, en Sevilla; Abascal, en Valencia, y Colau, también en la capital española.

El sábado será jornada de reflexión y el domingo sabremos qué decisión toman los españoles: si habrá un cambio político, como anticipan las encuestas, o si Pedro Sánchez consigue sobrevivir electoralmente y alcanzar un tercer mandato consecutivo.

Esto último sería una gran sorpresa política que muy pocos esperan, incluso entre los propios socialistas, que intentan mejorar sus posibilidades contrarreloj.