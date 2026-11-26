Este jueves se lleva a cabo en Tres Cantos, a unos 45 minutos del centro de Madrid, el último debate de la campaña electoral española previo a las elecciones generales del próximo domingo.

El encuentro, organizado por la Academia de Televisión, reúne a los principales candidatos en un formato de “ring a cuatro” para dar el golpe final antes del cierre de la campaña.

El primero en llegar fue Santiago Abascal, líder de Vox. También están presentes Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP), y Ada Colau, del Frente Amplio. El último en arribar fue el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El debate cuenta con una amplia cobertura mediática: más de 300 periodistas acreditados y alrededor de 100 medios de todo el mundo. Cadena 3 está presente en el lugar.

Cinco bloques y de pie

El debate se dividirá en cinco bloques de 20 minutos: vivienda, economía y fiscalidad, políticas sociales y servicios públicos, corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior.

Cada candidato tiene cinco minutos por bloque y hablará de pie, detrás de un atril. Del cronómetro se encargarán cuatro árbitros -tres mujeres y un hombre- de la Federación Madrileña de Baloncesto.

Arranca con una ronda de minuto y medio por cabeza. Habla primero Colau, después Sánchez, Feijóo y Abascal. El orden salió de un sorteo, igual que el del cierre: el minuto de oro lo abre Sánchez, siguen Abascal y Colau y lo cierra Feijóo, con la última palabra antes de la jornada de reflexión.

La cita de esta noche será el primer encuentro electoral televisado sin ninguna ausencia entre las principales fuerzas nacionales desde los comicios generales del 10 de noviembre de 2019.

En esa oportunidad debatieron Sánchez, Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Podemos) y Abascal, después de que Feijóo declinara participar en el debate a cuatro celebrado antes de las elecciones del 23 de julio de 2023.

Sergio Suppo y Marcos Villagra, enviados especiales de Cadena 3.