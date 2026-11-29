España renueva autoridades este domingo: más de 38 millones de españoles pueden votar candidatos a Diputados y al Senado que luego definirán quién será el jefe de Estado y si extienden el gobierno de Pedro Sánchez o le dan una oportunidad a Alberto Núñez Feijóo.

Los candidatos en los comicios son el presidente del Gobierno español y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), quienes cerraron el viernes sus respectivas campañas con miras a las elecciones generales de esta jornada.

El Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo encabeza los primeros resultados provisionales de las elecciones generales, celebradas este domingo en España, en un inicio de recuento parejo frente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente Pedro Sánchez, que permanece en segundo lugar, mientras que Vox se consolida en el tercero.

?Según los primeros datos oficiales difundidos después del cierre de los colegios electorales en todo el territorio, incluidas las Islas Canarias, con apenas el 4% de las mesas escrutadas, el reparto provisional de escaños en el Congreso de los Diputados, compuesto por 350 bancas, con mayoría absoluta fijada en 176, muestra que el primer lugar es para el PP con 118 escaños, más 1 banca adicional de su coalición con UPN en Navarra; seguido por el PSOE con116 escaños y deja en el tercer puesto a Vox con 49 escaños.

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Faltando una hora y media para el cierre de las votaciones, el gobierno ya informaba que la participación ya ascendía al 68,13%, 15 puntos por encima de las registradas hace tres años en una elección similar.

Tras el cierre, dos encuestas boca de urna indican un posible triunfo de la alianza entre el Partido Popular y Vox. Según los sondeos, ambos partidos juntos superarían el número de 176 escaños necesarios para formar gobierno en el Congreso de los Diputados español.

“El domingo estamos convocados a hacer historia. La mayoría progresista la tenemos a la vista, así que rememos y votemos para gobernar. ¡Lo vamos a volver a lograr!”, instó Sánchez en el acto organizado por el PSOE en la Caja Mágica en Madrid.

“¡Sí, se puede!”, clamó el jefe del Gobierno español a la multitud de simpatizantes socialistas.

Feijóo apela a la izquierda pese a confiar en una mayoría de derechas

Por su parte, Feijóo, en el acto de cierre del PP en Sevilla, a orilla del río Guadalquivir, pidió “el voto de forma directa a los que habéis votado a la izquierda”.

“No os pido que dejéis de sentiros de izquierdas. Sé que no os gusta lo que veis. La decencia no es de izquierdas o derechas. Tu voto también dice lo que estás dispuesto a tolerar. Préstanos tu voto para volver a la honestidad. ¡Vuelve a un partido honesto. Olvídate del sanchismo!”, manifestó.

Abascal pide echar a Sánchez

Desde la Plaza de Toros de Valencia, Abascal dijo: “Aspiro a salir el domingo y decir a todos ‘misión cumplida’: se va (Pedro Sánchez)”, afirmó.

El líder de Vox insistió en que las encuestas no sustituyen a los votos y pidió a sus simpatizantes acudir a las urnas sin confiarse. Comparó las papeletas con las banderillas que se clavan en una corrida de toros. “No votéis con miedo; votad con valor; votad con ovarios y echadle cojones”, reclamó ante los miles de asistentes.

Ada Colau pidió el voto femenino

En la capital española, Colau centró su discurso pidiendo el voto de las mujeres, ante miles de seguidoras que gritaban: “Ada, Ada, Ada, Ada remontada”.

Acompañada por el cabeza de lista por la formación de izquierda en Madrid, Emilio Delgado, Colau insistió en que las mujeres no se van a quedar “calladitas”. Mientras, Delgado añadió que los que se quedarán “calladitos” el domingo serán PP y Vox.

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