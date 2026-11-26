Este jueves se llevó a cabo en Tres Cantos, a unos 45 minutos del centro de Madrid, el último debate de la campaña electoral española previo a las elecciones generales del próximo domingo.

El encuentro, organizado por la Academia de Televisión, reunió a los principales candidatos en un formato de “ring a cuatro” para dar el golpe final antes del cierre de la campaña.

El primero en llegar fue Santiago Abascal, líder de Vox. También estuvieron presentes Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP), y Ada Colau, del Frente Amplio. El último en arribar fue el actual presidente del Gobierno (PSOE), Pedro Sánchez.

La primera en tomar la palabra fue Colau, quien abrió el debate pidiendo denunciar y condenar la violencia machista. Sánchez se sumó al planteo. Feijóo y, especialmente, Abascal no hicieron lo mismo. El líder de Vox, el partido de extrema derecha que según las encuestas podría aliarse con el PP para formar gobierno, evitó jugar esa carta.

El primer gran eje fue la vivienda, el problema más sensible para los españoles. Existe un déficit estimado de 750.000 viviendas y una fuerte suba de los alquileres.

Luego, llegó la economía. Sánchez atacó la “motosierra económica” de Javier Milei, a quien vinculó con Abascal. El dirigente de Vox respondió cargando contra los ocho años de gestión de Sánchez: sueldos estancados, cierre de industrias y falta de medidas urgentes.

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Cinco bloques y de pie

El debate se dividió en cinco bloques de 20 minutos: vivienda, economía y fiscalidad, políticas sociales y servicios públicos, corrupción y regeneración democrática, y migración y política exterior.

Cada candidato tuvo cinco minutos por bloque y habló de pie, detrás de un atril. Del cronómetro se encargaron cuatro árbitros -tres mujeres y un hombre- de la Federación Madrileña de Baloncesto.

Arrancó con una ronda de minuto y medio por cabeza. Habló primero Colau, después Sánchez, Feijóo y Abascal. El orden salió de un sorteo, igual que el del cierre: el minuto de oro lo abrió Sánchez, siguieron Abascal y Colau y lo cerró Feijóo, con la última palabra antes de la jornada de reflexión.

La cita de este jueves a la noche fue el primer encuentro electoral televisado sin ninguna ausencia entre las principales fuerzas nacionales desde los comicios generales del 10 de noviembre de 2019.

En esa oportunidad debatieron Sánchez, Pablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Podemos) y Abascal, después de que Feijóo declinara participar en el debate a cuatro celebrado antes de las elecciones del 23 de julio de 2023.

Sergio Suppo y Marcos Villagra, enviados especiales de Cadena 3.