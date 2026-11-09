En vivo

Camino del Papa en Argentina

Especial Vigilia en Córdoba

Argentina

En vivo

Camino del Papa en Argentina

Especial Vigilia en Córdoba

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

El santo de la era digital Notas

Rosario tuvo las reliquias de San Carlo Acutis: "Es un emblema"

Pudieron visitarse en mayo en la sede de la UCA, ubicada en Pellegrini y Crespo. 

09/11/2026 | 19:58Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Muestra de las reliquias de San Carlo Acutis.

FOTO: Muestra de las reliquias de San Carlo Acutis.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

En el marco de una visita especial para la comunidad católica, las reliquias de Carlo Acutis estuvieron en Rosario y pudieron visitarse del 5 al 11 de mayo pasado en la capilla de la Universidad Católica Argentina. El joven, canonizado en 2025, se convirtió en un símbolo contemporáneo de la fe por su cercanía con las nuevas generaciones y su uso de la tecnología para evangelizar.

Acutis nació en 1991 en Londres y falleció en 2006 a los 15 años a causa de una leucemia. Fue beatificado en 2020 por Papa Francisco y luego canonizado por Papa León XIV en la Plaza de San Pedro. Su historia cobró relevancia mundial por haber sido un adolescente común que logró transmitir su fe a través de internet, motivo por el cual fue apodado “influencer de Dios”.

FOTO: Muestra de las reliquias de San Carlo Acutis.

Desde la UCA, el capellán Facundo Ivaldi destacó la importancia de esta visita: “Es un joven que supo vivir una vida simple, pero profundamente orientada a Dios. Hoy es un emblema para la juventud”. En ese sentido, remarcó que su testimonio resulta cercano para las nuevas generaciones, al haber vivido en tiempos muy similares a los actuales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las reliquias incluyeron un fragmento de su cabello, conservado como parte de la tradición de la Iglesia de resguardar elementos vinculados a la vida de los santos. “Es una forma de acercarnos a su historia, como cuando uno guarda algo de un ser querido”, explicó Ivaldi.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El cuerpo de Acutis, por su parte, se encuentra en Asís, Italia, donde fue hallado en buen estado de conservación al momento de su exhumación. Sin embargo, desde la Iglesia aclararon que esta condición no es un requisito para la santidad, sino un hecho excepcional que se da en algunos casos.

Además de su fuerte vínculo con la fe, el joven se destacó por su compromiso social: fue catequista, colaboró en comedores y ayudó a personas en situación de calle. También creó una muestra digital sobre milagros eucarísticos que aún hoy continúa disponible en internet.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué? Las reliquias de Carlo Acutis estuvieron en Rosario para ser visitadas del 5 al 11 de mayo pasado.

¿Quién? Carlo Acutis, un joven canonizado en 2025, conocido como "influencer de Dios".

¿Cuándo? Las reliquias se pudieron visitar del 5 al 11 de mayo.

¿Dónde? En la capilla de la Universidad Católica Argentina, en Rosario.

¿Cómo? Las reliquias incluyeron un fragmento de su cabello y se expusieron en un horario específico.

¿Por qué? Para acercar su historia y testimonio a las nuevas generaciones y promover valores.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf