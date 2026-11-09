Rosario tuvo las reliquias de San Carlo Acutis: "Es un emblema"

En el marco de una visita especial para la comunidad católica, las reliquias de Carlo Acutis estuvieron en Rosario y pudieron visitarse del 5 al 11 de mayo pasado en la capilla de la Universidad Católica Argentina. El joven, canonizado en 2025, se convirtió en un símbolo contemporáneo de la fe por su cercanía con las nuevas generaciones y su uso de la tecnología para evangelizar.

Acutis nació en 1991 en Londres y falleció en 2006 a los 15 años a causa de una leucemia. Fue beatificado en 2020 por Papa Francisco y luego canonizado por Papa León XIV en la Plaza de San Pedro. Su historia cobró relevancia mundial por haber sido un adolescente común que logró transmitir su fe a través de internet, motivo por el cual fue apodado “influencer de Dios”.

FOTO: Muestra de las reliquias de San Carlo Acutis.

Desde la UCA, el capellán Facundo Ivaldi destacó la importancia de esta visita: “Es un joven que supo vivir una vida simple, pero profundamente orientada a Dios. Hoy es un emblema para la juventud”. En ese sentido, remarcó que su testimonio resulta cercano para las nuevas generaciones, al haber vivido en tiempos muy similares a los actuales.

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Las reliquias incluyeron un fragmento de su cabello, conservado como parte de la tradición de la Iglesia de resguardar elementos vinculados a la vida de los santos. “Es una forma de acercarnos a su historia, como cuando uno guarda algo de un ser querido”, explicó Ivaldi.

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El cuerpo de Acutis, por su parte, se encuentra en Asís, Italia, donde fue hallado en buen estado de conservación al momento de su exhumación. Sin embargo, desde la Iglesia aclararon que esta condición no es un requisito para la santidad, sino un hecho excepcional que se da en algunos casos.

Además de su fuerte vínculo con la fe, el joven se destacó por su compromiso social: fue catequista, colaboró en comedores y ayudó a personas en situación de calle. También creó una muestra digital sobre milagros eucarísticos que aún hoy continúa disponible en internet.

Informe de Fernando Carrafiello.