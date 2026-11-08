Visita del papa León XIV a Córdoba: cómo será el operativo para personas con discapacidad en FAdeA

A pocas horas de la visita del papa León XIV a Córdoba, la organización ultima los detalles de un operativo especialmente diseñado para garantizar que las personas con discapacidad puedan participar de la misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Luis María Caballero, responsable del equipo que estará a cargo de la atención de estas personas durante la visita, pasó por Cadena 3 y brindó detalles sobre los servicios previstos, los espacios especiales y las alternativas de traslado.

“Queremos llevar tranquilidad. Con una mirada transversal en infraestructura, seguridad y salud, estamos trabajando para que el martes, en la misa en FAdeA, estemos todos representados, que seamos todos bienvenidos y que todos puedan llegar en condiciones a esa misa. Las personas con discapacidad tienen su lugar y pensamos todos los detalles para que sea real”, explicó.

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Caballero destacó que el dispositivo contempla distintas respuestas según las necesidades de cada persona, ya que no todas las discapacidades requieren las mismas condiciones de accesibilidad.

Cómo será el espacio para personas con discapacidad

En el predio de FAdeA habrá un sector especialmente acondicionado para recibir a personas con discapacidad. Contará con accesos más sencillos, personal capacitado, sillas y espacios más cómodos para que puedan participar de la celebración.

Además, se instalarán carpas de calma, destinadas a facilitar la regulación y el descanso de personas con trastorno del espectro autista (TEA).

“Hay distintas formas de discapacidad y la respuesta para cada una no puede ser la misma. Hay personas con discapacidad que no tienen movilidad reducida y podrán acercarse caminando, pero para las personas con movilidad reducida se está trabajando”, señaló.

También habrá intérpretes de lengua de señas para las personas sordas. Según explicó, en todo el cuadrante destinado a personas con discapacidad habrá personal dispuesto a atender diferentes situaciones y brindar asistencia.

“Para alguien sordo habrá un traductor. Estamos pensando alternativas y soluciones para todos”, afirmó.

La organización también contempla la presencia de acompañantes: cada persona con discapacidad podrá concurrir con una persona de apoyo.

Minibuses gratuitos desde el Kempes para personas con movilidad reducida

Uno de los puntos centrales del operativo será el traslado de personas con movilidad reducida desde el estadio Mario Alberto Kempes hasta FAdeA.

Caballero confirmó que habrá minibuses especiales, con servicio de ida y vuelta, para facilitar el acceso al predio sin necesidad de realizar largas caminatas.

El traslado funcionará el martes 10 de noviembre, entre las 5 y las 6.30, con viajes desde el Kempes hacia FAdeA y en sentido inverso. El funcionario recomendó llegar temprano para evitar aglomeraciones y facilitar la organización del ingreso.

“Hay que estar tempranito. Se busca evitar aglomeraciones de gente, pero el predio estará abierto, no se cierra a las 6”, aclaró.

El operativo contará con señalética y personal de asistencia para orientar a los asistentes durante todo el recorrido.

Qué pasa con las personas con discapacidad en la Catedral

Caballero también se refirió a las actividades previstas en el centro de Córdoba y explicó que el encuentro en la Catedral tendrá características diferentes, debido a que se trata de una convocatoria más reducida y destinada a representantes de la vida religiosa.

En ese caso, indicó que no se dispuso un protocolo específico de discapacidad como el previsto para la celebración multitudinaria en FAdeA, aunque se contemplarán las necesidades del grupo reducido de participantes.

La invitación a vivir la visita de León XIV

El responsable del operativo pidió que las personas con discapacidad y sus familias se acerquen con tranquilidad y con la expectativa de participar de una jornada histórica para Córdoba.

“Tenemos que recibir la visita con alegría, ilusión y espíritu peregrino. Sabemos que hay algunas incomodidades, pero pensamos en que las dificultades sean lo menos posibles”, expresó.

Finalmente, destacó el esfuerzo de la organización para que nadie quede afuera de la celebración: “Buscamos que cada persona que se acerca a FAdeA pueda recibir esa visita tan linda y esa gracia. Los invitamos a ir con alegría, ilusión y espíritu peregrino, como lo hace el papa León.”

La información general sobre accesibilidad, ingreso y servicios para peregrinos se encuentra disponible en el sitio oficial de la visita: elpapaencordoba.com.ar.