Una nena rosarina llegó al Monumento a los Españoles con un sueño: ser monaguillo del Papa
Isabela, de ocho años, viajó junto a sus padres desde Rosario para participar del encuentro con León XIV. Llevó una bandera con un mensaje especial y contó por qué quiere acompañar al Pontífice.
09/11/2026 | 09:48Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La historia de Isa, la nena rosarina que quiere ser monaguillo del Papa
En medio de la multitud que se reunió en el Monumento a los Españoles, en Palermo, una niña de ocho años llamó la atención con una bandera que llevaba un mensaje dirigido al papa León XIV: “Hola, Papa León, soy Isa y mi sueño es ser tu monaguillo”. La pequeña, oriunda de Rosario, llegó junto a sus padres para intentar ver de cerca al Pontífice.
“Estoy muy contenta”, contó Isa durante la entrevista, cuando le preguntaron por su presencia en el lugar y por su deseo de convertirse en monaguillo del Papa.
FOTO: La historia de Isa, la nena rosarina que quiere ser monaguillo del Papa
Su papá explicó que la devoción de la nena nació en el entorno familiar: “Mi esposa es ministra de la Eucaristía y ya desde que Isabela estaba en la panza de mamá, estaba en el altar ahí sirviendo a Dios”. Y agregó: “Desde la fe, desde este Dios que nos ama, es devolver un poquito de todo lo que Dios nos dio”.
La familia viajó desde Rosario especialmente para participar de la convocatoria. Su mamá contó que Isa fue quien más insistió con la idea de acercarse al Papa: “Ella es la principal que quería venir, así que acompañándola”. También expresó su expectativa de que la visita de León XIV “va a traer muchas bendiciones para nuestro país”.
Lectura rápida
¿Quién es la niña que llamó la atención en el Monumento a los Españoles?
La niña se llama Isa, tiene ocho años y es oriunda de Rosario.
¿Qué mensaje llevaba la niña para el Papa?
Llevaba una bandera con el mensaje: “Hola, Papa León, soy Isa y mi sueño es ser tu monaguillo”.
¿Por qué viajó la familia a Palermo?
La familia viajó desde Rosario para intentar ver de cerca al Papa León XIV.
¿Cuál es la expectativa de la madre de Isa sobre la visita del Papa?
La madre expresó que la visita de León XIV “va a traer muchas bendiciones para nuestro país”.
¿Cómo se originó la devoción de Isa hacia la fe?
Su papá explicó que la devoción nació en el entorno familiar, ya que su esposa es ministra de la Eucaristía.