Una nena rosarina llegó al Monumento a los Españoles con un sueño: ser monaguillo del Papa

En medio de la multitud que se reunió en el Monumento a los Españoles, en Palermo, una niña de ocho años llamó la atención con una bandera que llevaba un mensaje dirigido al papa León XIV: “Hola, Papa León, soy Isa y mi sueño es ser tu monaguillo”. La pequeña, oriunda de Rosario, llegó junto a sus padres para intentar ver de cerca al Pontífice.

“Estoy muy contenta”, contó Isa durante la entrevista, cuando le preguntaron por su presencia en el lugar y por su deseo de convertirse en monaguillo del Papa.

FOTO: La historia de Isa, la nena rosarina que quiere ser monaguillo del Papa

Su papá explicó que la devoción de la nena nació en el entorno familiar: “Mi esposa es ministra de la Eucaristía y ya desde que Isabela estaba en la panza de mamá, estaba en el altar ahí sirviendo a Dios”. Y agregó: “Desde la fe, desde este Dios que nos ama, es devolver un poquito de todo lo que Dios nos dio”.

La familia viajó desde Rosario especialmente para participar de la convocatoria. Su mamá contó que Isa fue quien más insistió con la idea de acercarse al Papa: “Ella es la principal que quería venir, así que acompañándola”. También expresó su expectativa de que la visita de León XIV “va a traer muchas bendiciones para nuestro país”.