Una marea de fieles recibió al papa León XIV en Córdoba: una muestra de fe y unidad

FOTO: El amanecer se hace presente en el predio de FAdeA. (Foto: Daniel Cáceres/C3)

FOTO: Miles de fieles en el predio de FAdeA. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: Miles de fieles en el predio de FAdeA. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: Miles de fieles en el predio de FAdeA. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: Miles de fieles en el predio de FAdeA. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

FOTO: Miles de fieles en el predio de FAdeA. (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3)

El papa León XIV brinda hoy una misa en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en Córdoba.

El Santo Padre aterrizó en el Aeropuerto Córdoba minutos antes de las 9.

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Pasadas las 9.40 ingresó al predio de FAdeA cuyas puertas fueron abiertas este lunes a las 17.40 y hasta las 9 fue incesante el ingreso de fieles.

Las instalaciones de FAdeA son en el epicentro de una multitudinaria muestra de fe, que congrega a peregrinos llegados desde distintos puntos del país y del exterior.

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Para garantizar que nadie se quede afuera de la celebración, el Gobierno de Córdoba dispuso una cobertura especial: transmite en vivo todas las alternativas del evento, a través de su canal oficial de YouTube.

Una grilla artística de primer nivel

La previa al arribo papal estuvo marcada por una imponente programación musical que fusionó el folclore, el cuarteto, la música popular y expresiones corales y religiosas.

Entre los números principales, destacan las actuaciones de Jairo y Jorge Rojas, acompañados por referentes como Magui Olave, Q' Lokura, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, Ignacio Sagala, Trinidad, Toco Para Dios, Cuatro Rumbos y el Grupo de Baile BAfolse, entre otros.

Más allá de los espectáculos, el predio cuenta con espacios de escucha pastoral y sacerdotes disponibles para la administración del sacramento de la reconciliación.

Aquellos asistentes que decidan pasar la noche en el lugar para aguardar la misa papal deberán tener en cuenta las normativas de seguridad.

Se permite el ingreso con mochilas de hasta 15 litros, bolsas de dormir, aislantes, reposeras, alimentos, agua, abrigo y elementos de protección solar (el ingreso de carpas está estrictamente prohibido).

Toda la información detallada sobre accesos, cronogramas y recomendaciones logísticas se encuentra centralizada en el sitio oficial www.elpapaencordoba.com.ar .