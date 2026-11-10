Una dulce manera de esperar a León XIV: hizo galletitas con su rostro y las quiere regalar

En la previa de la visita del papa León XIV a Córdoba, una mujer se acercó a las inmediaciones de FAdeA con una producción muy particular: galletitas artesanales decoradas con el rostro del Pontífice. Vane contó que realiza cada pieza a mano y que dedica especial atención a los detalles.

“Las hago totalmente artesanales y con todo mi amor. Cada masita lleva todo mi amor para las personas que las compren, pero más que nada yo las regalo”, explicó durante una charla con Cadena 3. También contó que el trabajo es individual y que cada galletita tiene un valor de 3.000 pesos, aunque su intención principal es compartirlas con quienes se acerquen.

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Vane llegó sola al predio y aseguró que decidió acercarse para acompañar la jornada. Cuando le preguntaron qué significaba para ella encontrarse con el Papa, respondió: “Todo. Paz, amor, unión. Y que seamos felices todos”. También expresó que se sentía acompañada por los peregrinos: “Somos todos hermanos. Yo creo que la unión hace la fuerza y siempre con el corazón”.

La mujer contó que su intención era regalar las galletitas como una manera de compartir el momento con los demás fieles. La misa de León XIV en FAdeA está prevista para las 10 de este martes, en el marco de una visita que también incluye un recorrido por el centro cordobés y un encuentro en la Catedral.