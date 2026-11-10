Último discurso de León XIV en Córdoba: "Sigan haciendo lío como dijo Francisco"

FOTO: El papa León XIV, en su último discurso en la Catedral de Córdoba antes de volver a Buenos Aires.

El papa León XIV cerró este martes sus actividades en Córdoba con un discurso en la Catedral, donde llamó a cuidar la vocación, atender las necesidades materiales y espirituales de quienes sufren y sostener una Iglesia que siga "haciendo lío", como había pedido Francisco.

El encuentro con obispos, sacerdotes, seminaristas y religiosos fue la última actividad de su agenda en la ciudad antes del traslado al aeropuerto para regresar a Buenos Aires. Horas antes, el Pontífice había celebrado una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), recorrido las calles de Córdoba y mantenido una reunión en el Arzobispado, desde cuyo balcón saludó a los fieles.

Durante su mensaje, León XIV reconoció la sensibilidad de la Iglesia argentina frente a las necesidades sociales y destacó las iniciativas de acompañamiento a quienes atraviesan situaciones difíciles. Sin embargo, planteó que esa cercanía debía incluir también la dimensión espiritual.

"La Iglesia que peregrina en Argentina cuenta con la riqueza de una sensibilidad muy viva hacia las necesidades sociales de sus hijos. De ella han nacido tantas presencias generosas junto a quienes sufren. Pero esa cercanía debe llevarnos todavía más lejos, porque cada persona a la que servimos está llamada a encontrarse con Cristo y a ser transformada por Él", sostuvo.

En ese marco, volvió a citar a su antecesor: "El papa Francisco lo expresó con palabras que merecen ser recordadas: 'La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual'".

El Pontífice enumeró las urgencias que requieren una respuesta de la Iglesia. "El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna. La caridad cristiana se compromete seriamente con todo ello. Sin olvidar que quien sufre necesita recibir de nosotros el mayor don que la Iglesia posee: Jesucristo", expresó.

También recuperó otra definición de Francisco sobre la misión eclesial: "La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria, la Iglesia no es una ONG; la Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y su Evangelio". Completó esa cita con una advertencia: "Si por hipótesis una vez sucediera que la Iglesia no lleva a Jesús, esa sería una Iglesia muerta".

A partir de esas palabras, destacó la responsabilidad de quienes dedican su vida al servicio religioso. "¡Qué grande es, entonces, nuestra vocación! Ser portadores de la presencia de Cristo, hacer posible el encuentro con Él por la Palabra, los sacramentos y una cercanía que ayude a reconocer su presencia en la propia vida. El pueblo que les ha sido confiado ansía recibir de ustedes aquello que la Iglesia lleva siglos custodiando para él", afirmó.

El Papa también invitó a proyectar el futuro de la Iglesia en el país con una mirada puesta en las vocaciones, las comunidades y la formación religiosa.

"¡Atrévanse a mirar a la Argentina con los ojos de Dios! Sueñen con jóvenes preguntándose si Cristo los llama; con parroquias que sean comunidades vivas de fe; con familias religiosas que tengan la audacia de sus fundadores; con seminarios y noviciados donde se formen santos… ¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco! Un lío que la lleve a todos los rincones y haga resonar por doquier el Evangelio de Jesucristo", manifestó.

La reflexión sobre la vocación atravesó distintos momentos del discurso. León XIV pidió volver a las prácticas que sostienen la vida espiritual y evitar que las exigencias cotidianas debiliten el compromiso asumido.

"El Principio y fundamento vuelve entonces a poner cada cosa en su sitio: nuestra vida pertenece a Dios y solo encuentra su orden cuando todo lo demás lo tiene a Él como centro. Volvamos, pues, con sencillez a la Eucaristía, a la escucha de la Palabra, a ese trato con el Señor que sostiene todo lo demás", señaló.

"Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo", remarcó.

Al comenzar su intervención, el Papa había agradecido al arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, sus palabras de bienvenida, así como los testimonios y las muestras de afecto recibidas. "Me alegra mucho encontrarme hoy con ustedes que han entregado la vida al servicio del Señor y de su pueblo", expresó.

Para desarrollar su mensaje, recurrió a los Ejercicios Espirituales de san Ignacio y a su vínculo con la historia argentina. Contó que, mientras preparaba el discurso, había recordado esa tradición, y consideró una "feliz coincidencia" que la hermana María Elisabeth evocara una de sus contemplaciones durante el encuentro.

En ese recorrido, recordó que Mama Antula había atravesado enormes distancias para mantener los Ejercicios al alcance de todos cuando su práctica corría riesgo de perderse. También destacó que, décadas después, el santo Cura Brochero los convirtió en una pieza central de su ministerio y cruzó las sierras junto a sus paisanos hasta Córdoba para que pudieran encontrarse personalmente con Dios.

A esas figuras sumó a Francisco, a quien describió como un jesuita argentino que llevó consigo la riqueza de la espiritualidad ignaciana y la compartió con la Iglesia universal.

"También hoy sacerdotes, seminaristas, familias religiosas y laicos se retiran para guardar silencio y volver a preguntarse delante de Dios qué quiere Él de sus vidas. Quisiera, por eso, dejar que algunas de las preguntas de los Ejercicios nos acompañen esta tarde. San Ignacio comienza con el Principio y fundamento", explicó.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue el testimonio de un sacerdote del presbiterio de la Arquidiócesis de Córdoba, quien contó que quedó con múltiples discapacidades tras sufrir una falta de oxígeno durante una cirugía menor, hace 11 años. Después de escucharlo, el Papa se acercó y lo abrazó.

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El sacerdote relató que aquel episodio afectó su capacidad para hablar y mover las manos y otras partes del cuerpo. Desde entonces, debió discernir cómo continuar su vida como sacerdote y discípulo de Jesús.

Explicó que tuvo que enfrentar la negatividad y que el acompañamiento de las personas que lo cuidan lo ayudó a abrirse a los demás y aceptar sus límites. Dijo que eligió abrazar la vida como viene, seguir sonriendo y formándose en todas las dimensiones, interceder, perdonar y ayudar desde sus posibilidades.

"Ser una ofrenda de Dios como regalo de la vida. Hace un par de años me pidieron que presida las misas y eso fue un gran regalo de Dios para mí", manifestó. Además, contó que, gracias a la tecnología, pudo recuperar su voz y comunicarse.

También compartió su experiencia Julián, un seminarista de Mendoza, quien valoró la presencia del Pontífice en la Argentina. "Nos hace muy bien tenerlo entre nosotros", aseguró.

El joven recordó que, mientras decidía qué camino seguir, participó de la pastoral y acompañó a personas que atravesaban circunstancias difíciles. Aunque todavía no tenía definida su vocación, sintió que Dios lo invitaba a dedicar su vida a quienes viven en la intemperie.

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"Experimenté que, entre ellos, estaba e iba a estar el desarrollo de mi vida. Sensibilizarnos ante el dolor de la gente, no dejarlos solos", sostuvo.

Antes del discurso papal, Rossi había agradecido la visita y destacado el valor del testimonio del Pontífice para quienes trabajan junto a los sectores más vulnerables.

"Gracias por su testimonio, un evangelio anunciado con los pies, pisando nuestro barro, porque eso nos anima a caminar nuestras barriadas, los pasillos de las cárceles", expresó el arzobispo.

"Ayúdenos, Santo Padre, para que nunca nos olvidemos de que no nos están permitidos los brazos cruzados de los indiferentes. Que siempre nos conmueva el dolor de nuestro pueblo", pidió.

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• Así fue la cobertura en vivo de Cadena 3

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