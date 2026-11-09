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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

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Tras la multitudinaria misa, el papa León XIV se reúne con empresarios y gremialistas en la UCA

El encuentro se desarrolla en Puerto Madero, con el auditorio completo. En los alrededores hay poca presencia de peregrinos y un amplio despliegue de la Policía Federal y la Gendarmería.

09/11/2026 | 16:22Redacción Cadena 3

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León XIV se reunirá con empresarios y gremialistas en la UCA. (NA)

FOTO: León XIV se reunirá con empresarios y gremialistas en la UCA. (NA)

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El papa León XIV se reúne este lunes, desde las 16.10, con representantes del mundo del trabajo en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en el barrio porteño de Puerto Madero. Participan dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales.

La actividad forma parte de la agenda oficial del Pontífice en el país y congrega a integrantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), representantes de cámaras empresariales y otros actores del sector productivo.

En la previa del encuentro, el auditorio registra una ocupación completa. En las inmediaciones de la universidad, en tanto, se observa poca concurrencia de peregrinos y un amplio operativo de seguridad, con efectivos de la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional.

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La reunión abre un espacio de diálogo entre el Santo Padre y los distintos sectores vinculados con la producción y el empleo. El contenido de su intervención se conocerá durante la actividad.

Además de recibir al papa y a los invitados, la UCA funciona como base operativa para los más de 2.600 periodistas nacionales e internacionales acreditados para cubrir la visita papal.

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Lectura rápida

¿Quién se reunirá con el Papa? El papa León XIV se reunirá con representantes del mundo del trabajo.

¿Cuándo será la reunión? La reunión será este lunes, desde las 16.10.

¿Dónde se llevará a cabo? En la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

¿Qué sectores estarán representados? Participarán dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales.

¿Por qué es importante esta reunión? Abre un espacio de diálogo entre el Santo Padre y los sectores vinculados con la producción y el empleo.

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