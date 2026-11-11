"Su pueblo amado": el Papa vuelve a casa y una exmonaguilla palpitó el reencuentro en Perú

FOTO: Alexandra Tafur, quien fue monaguilla de Robert Prevost durante su paso por la comunidad peruana.

FOTO: Alexandra Tafur, quien fue monaguilla de Robert Prevost durante su paso por la comunidad peruana.

El regreso del papa León XIV a Perú se vive con emoción, gratitud y expectativa entre quienes compartieron con él sus años de trabajo pastoral en el país. Una de ellas es Alessandra Tafur, quien fue monaguilla de Robert Prevost durante su paso por la comunidad peruana y cuya historia se hizo conocida tras su elección como pontífice.

En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, Tafur contó cómo se prepara para viajar desde Trujillo hasta Chiclayo, donde participará de una reunión con los agustinos los días 13 y 14 de noviembre, con la esperanza de volver a encontrarse personalmente con quien fuera una figura cercana durante una etapa importante de su vida.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Voy a viajar mañana a Chiclayo. Hay bastantes personas que van a viajar de Trujillo para allá. Somos 5.000 personas que estamos viajando”, relató, dando cuenta de la movilización que genera la visita del Papa.

La expectativa atraviesa a toda la comunidad. Según explicó, la llegada de León XIV fue recibida con “mucha gratitud, devoción y alegría”, especialmente porque el pontífice regresa a un país que considera parte fundamental de su historia personal y religiosa.

“Todo Perú está emocionado porque va a volver a su país, a su pueblo que lo acogió desde el principio de este camino hacia Dios”, expresó Alessandra.

La visita también genera un movimiento importante en las ciudades vinculadas con la trayectoria del Papa. Tafur explicó que el Gobierno peruano impulsó los denominados caminos o rutas del Papa, un recorrido turístico que incluye Lima, Trujillo y Chiclayo. Además, se habilitaron museos con recuerdos y objetos relacionados con su paso por esas localidades.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En uno de esos espacios también se encuentra una fotografía de Alessandra junto a Prevost, tomada durante su etapa en Trujillo. La imagen se difundió ampliamente en la televisión peruana y también llegó a los medios argentinos. Se trata de un recuerdo de su vínculo con quien, años después, se convertiría en el líder de la Iglesia católica.

Durante la entrevista, también recordó el trabajo que Prevost realizó en la comunidad, entre ellos la construcción del altar de una iglesia en Trujillo, que pudo concretarse mediante donaciones provenientes de su país y del extranjero.

Consultada sobre si observa cambios en la personalidad de León XIV desde que asumió el pontificado, Alexandra aseguró que conserva los rasgos que siempre lo caracterizaron: la humildad, la cercanía y la gratitud.

“Él, tal como lo ves, como se expresa, es así. Es humilde. Mirá el amor que tiene por Perú, que estando un poco delicado de salud ha querido venir”, señaló.

En ese sentido, destacó especialmente la decisión del Papa de regresar a los lugares donde desarrolló buena parte de su tarea pastoral, pese a las recomendaciones vinculadas con su estado de salud y su recuperación.

Para Alexandra, la visita representa mucho más que una actividad institucional o religiosa: es el reencuentro con alguien que dejó una huella profunda en la comunidad que lo recibió y acompañó durante años.

La conversación terminó con un mensaje de agradecimiento hacia los medios de comunicación por permitir que historias como la suya trasciendan las fronteras. “¿Quién iba a pensar que en el transcurso de mi vida me iba a comunicar desde Perú hasta Argentina?”, reflexionó.

Entrevista de Lucas Correa.