Su nieto llamado León murió y viajó a Córdoba para ver al Papa: "Una caricia al corazón"

FOTO: Viajó desde Jujuy para ver al Papa, que lleva el nombre de su nieto fallecido

Evangelina llegó a Córdoba con una figura artesanal del pontífice que tiene una historia muy especial. Hace un año y ocho meses perdió a su nieto León, que falleció cuando tenía apenas cinco días de vida, y prometió que viajaría a conocer al Papa si alguna vez visitaba la Argentina.

La mujer es oriunda de Ledesma, Jujuy, y contó que la partida de su nieto fue un golpe muy duro para toda la familia. El pequeño había nacido el 8 de marzo y murió el día 13. Su nombre no tenía relación con la religión ni con la elección de un pontífice, pero tiempo después adquirió un significado inesperado.

Cuando se enteró de que el nuevo Papa había elegido llamarse León XIV, sintió que aquel nombre volvía a acercarse a su familia. “Fue algo como que sanaba nuestro corazón. El solo hecho de sentir el nombre que fue proclamado y eligió él, porque le dieron un listado grande al Papa para que eligiera, y justamente que se llame León fue como una caricia para nuestro corazón”, relató en diálogo con Cadena 3.

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Para cumplir aquella promesa, Evangelina viajó hasta Córdoba, donde sus hijos y su marido estudian y trabajan. Además, llevó una figura del Papa León realizada especialmente por una artesana, a quien le encargó el diseño. “Es la primera vez que lo hace al Papa León”, contó sobre el muñeco que llamó la atención durante la vigilia.

A minutos de poder encontrarse cara a cara con el pontífice, describió una mezcla de sentimientos. “Trato de estar fuerte porque la he pasado mal. Así que bueno, acá estoy, feliz, contenta, esperando”, expresó. Para Evangelina, la visita de León XIV representa mucho más que un encuentro religioso: también es una oportunidad de cumplir una promesa y encontrar un motivo de alegría en medio de un recuerdo doloroso.