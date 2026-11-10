Quién fue Mama Antula, la primera santa argentina que el papa León XIV recordó en su homilía

Mama Antula, cuyo nombre real era María Antonia de Paz y Figueroa, es una de las figuras más importantes de la historia religiosa argentina.

Nacida en 1730 en Villa Silípica, provincia de Santiago del Estero, fue una laica consagrada que dedicó su vida a la fe, la evangelización y la asistencia a los sectores más vulnerables.

Su historia volvió a ocupar un lugar de relevancia luego de que el papa León XIV la mencionara en una de sus homilías.

Desde muy joven, María Antonia eligió un camino diferente al que se esperaba de una mujer de su época. A los 15 años decidió consagrarse a Dios y renunció a la posibilidad de contraer un matrimonio acomodado para dedicar su vida a ayudar a los pobres y enfermos.

El nombre con el que sería conocida para siempre surgió de las comunidades originarias con las que desarrollaba su tarea evangelizadora. «Antula» es el diminutivo en quichua de Antonia, mientras que «Mama» expresa un trato maternal y afectuoso, en reconocimiento a su cercanía y entrega.

Uno de los capítulos más importantes de su historia comenzó en 1767, cuando el rey Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas de los territorios americanos. Frente a esa situación, Mama Antula asumió la misión de mantener viva la práctica de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, convencida de la importancia de preservar esa tradición religiosa.

Para cumplir con su propósito emprendió una extensa peregrinación a pie por distintas provincias del norte argentino y Córdoba, hasta llegar a Buenos Aires. Se estima que recorrió entre 4.000 y 5.000 kilómetros, atravesando caminos y poblaciones para continuar con su labor evangelizadora.

En 1795 concretó uno de sus proyectos más importantes: la fundación de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires, un histórico edificio que todavía existe y constituye uno de los principales testimonios de su obra.

Mama Antula murió el 7 de marzo de 1799 en Buenos Aires, a los 69 años. Sus restos descansan en la Basílica Nuestra Señora de la Piedad, donde permanece su memoria.

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Su camino hacia la santidad tuvo un reconocimiento decisivo el 27 de agosto de 2016, cuando fue beatificada. Años después, el 11 de febrero de 2024, el papa Francisco presidió su canonización en el Vaticano, convirtiéndola en la primera santa mujer de la historia argentina.

La vida de Mama Antula trascendió las fronteras de su tiempo. Su determinación para continuar la obra jesuita, sus largas peregrinaciones y su compromiso con quienes más necesitaban ayuda la transformaron en un símbolo de fe, fortaleza y solidaridad.

Hoy, su nombre vuelve a resonar en el ámbito de la Iglesia católica a partir de la referencia del papa León XIV en su homilía, renovando el reconocimiento a una mujer que dejó una huella profunda en la historia religiosa y cultural de la Argentina.