Quién es la mujer que reclama la autoría de "Alma misionera", la canción que sonó ante León XIV
Mónica de la Canal sostiene que escribió la letra y la música a los 18 años, en Chascomús, y que aún conserva el manuscrito. Durante años, distintos cancioneros atribuyeron la obra a un seminarista mexicano.
12/11/2026 | 11:19Redacción Cadena 3
FOTO: Emotiva y épica misa del papa León XIV en Palermo. (Foto: NA)
La visita del papa León XIV a la Argentina volvió a poner en primer plano una disputa por los derechos de autor de "Alma misionera". Mónica de la Canal, oriunda de Chascomús, asegura que compuso la canción en 1981 y que conserva el manuscrito con el que busca que la Justicia reconozca su autoría.
El Papa la cantó el lunes 9 de noviembre junto a residentes y trabajadores del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Ese mismo día, Soledad y Natalia Pastorutti la interpretaron antes de la misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Al día siguiente, León XIV volvió a entonarla en ese lugar durante la vigilia juvenil, junto a los fieles y al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.
"Esto me atravesó profundamente", dijo De la Canal al recordar lo que sintió al escuchar al Papa. Contó que nunca había imaginado la repercusión que alcanzaría la canción y dijo que habían esperado 45 años para vivir un momento así.
De la Canal contó que tenía 18 años y cantaba en misas y retiros de la parroquia del Corazón de María, en Chascomús. Según recordó, escribió la letra y la música durante una misión, cuando los claretianos celebraban 50 años de presencia en esa comunidad. Quiso reflejar la tarea de los religiosos y su dedicación a acompañar a quienes más lo necesitaban.
Recordó que el título original era "Toma mi vida nueva". Según su relato, la canción empezó a circular en un retiro en Gándara, cerca de Chascomús, y luego llegó a La Plata. Con el tiempo se extendió a parroquias de otros países y en 2013 sonó en la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, encabezada por el papa Francisco.
Distintos cancioneros atribuyeron la obra al entonces seminarista mexicano Enrique García Vélez, quien, según esa versión, habría escrito la letra y la música para el Congreso Nacional Misionero de León, en el estado de Guanajuato, en 1993. La fecha que sostiene De la Canal es 12 años anterior.
De la Canal dijo que el manuscrito, escrito de su puño y letra, sobrevivió a varias mudanzas. También mencionó a integrantes de la comunidad de Chascomús que recuerdan haber cantado la pieza antes de 1993. Contó que decidió registrarla este año, antes de enterarse de la visita papal. "La Justicia hará sus pericias", señaló sobre el reclamo.
De la Canal también dijo que vio a León XIV conmovido en distintos momentos de la visita y consideró que su mensaje merece una reflexión personal más allá de las creencias religiosas de cada uno.
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Lectura rápida
¿Qué disputa se menciona en el artículo?
La disputa es por los derechos de autor de la canción "Alma misionera".
¿Quién es Mónica de la Canal?
Mónica de la Canal es la compositora de la canción, oriunda de Chascomús, que busca que se reconozca su autoría.
¿Cuándo cantó el Papa la canción?
El papa León XIV cantó la canción el lunes 9 de noviembre y nuevamente al día siguiente durante la vigilia juvenil.
¿Dónde se interpretó la canción además de la visita papal?
La canción fue interpretada por Soledad y Natalia Pastorutti antes de una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.
¿Por qué Mónica de la Canal decidió registrar la canción?
Decidió registrarla este año, antes de enterarse de la visita papal, buscando que la Justicia reconozca su autoría.