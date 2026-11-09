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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

Pullaro, tras el mensaje del Papa: "Nos sirve como norte para nuestro país y nuestra provincia"

El gobernador santafesino participó del encuentro de León XIV con Javier Milei en el Palacio Libertad. Destacó las referencias a la educación, la producción, los sectores vulnerables y la lucha contra el delito y la corrupción.

09/11/2026 | 08:16Redacción Cadena 3 Rosario

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Maximilaino Pullaro se expresó a través de un video en sus redes sociales.

FOTO: Maximilaino Pullaro se expresó a través de un video en sus redes sociales.

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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó las palabras del papa León XIV durante el encuentro que encabezó este domingo junto al presidente Javier Milei en el Palacio Libertad, en la ciudad de Buenos Aires. Tras escuchar el primer mensaje del Pontífice ante las autoridades políticas y dirigentes argentinos, el mandatario provincial compartió sus impresiones y valoró los principales ejes de su discurso.

“Acabo de terminar de escuchar el mensaje del Papa, muy emocionado por sus palabras, pero fundamentalmente por lo que representa para la República Argentina y para millones de fieles de la Iglesia Católica”, expresó Pullaro en un video difundido después del acto.

El gobernador señaló que uno de los puntos centrales fue el llamado a la unidad nacional y destacó la referencia del Pontífice a las posibilidades que tiene el país para superar sus dificultades. En ese sentido, enumeró los planteos vinculados con la educación, la producción y la necesidad de atender a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

También hizo hincapié en la reflexión económica de León XIV, quien planteó que la actividad debe tener como prioridad a las personas. “Que la economía pueda servir a la gente y no a la gente servir a la economía”, sostuvo Pullaro al recuperar uno de los conceptos centrales del discurso papal.

Por último, el mandatario provincial resaltó el llamado a combatir el crimen organizado y la corrupción. “Mensajes muy claros de nuestro Papa, que nos sirven como norte para nuestro país y para nuestra provincia”, concluyó.

Lectura rápida

¿Quién destacó las palabras del Papa?
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

¿Qué mensaje escuchó Pullaro?
El primer mensaje del Pontífice ante autoridades políticas y dirigentes argentinos.

¿Cuáles fueron los ejes del discurso del Papa?
La unidad nacional, la educación, la producción y la atención a la vulnerabilidad.

¿Qué concepto económico resaltó Pullaro?
Que la economía debe servir a las personas y no al revés.

¿Qué problemas sociales mencionó el Papa?
El crimen organizado y la corrupción.

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