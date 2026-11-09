Prevén una máxima de 30° para este martes en Córdoba: qué recomendaciones tener en cuenta en FAdeA
El secretario de Salud municipal, Ariel Aleksandroff, brindó recomendaciones para quienes asistirán a la celebración. Se esperan 30 grados y habrá sectores del predio sin sombra.
09/11/2026 | 20:28Redacción Cadena 3
FOTO: Recomendaciones sanitarias para peregrinos
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Ante las altas temperaturas previstas para la jornada de la celebración religiosa y tras confirmarse el fallecimiento de un hombre de 73 años oriundo del Chaco, la Municipalidad de Córdoba reforzó las recomendaciones sanitarias destinadas a los peregrinos que participarán del encuentro con el papa León XIV.
El secretario de Salud municipal, Ariel Aleksandroff, dialogó con Cadena 3 y pidió extremar los cuidados, especialmente frente al pronóstico de 30 grados y las condiciones del predio, donde habrá sectores sin sombra.
El funcionario hizo hincapié en la importancia de mantener una hidratación permanente, incluso cuando no se experimenta sensación de sed.
«Es muy importante que todos los peregrinos lleven agua y que tomen regularmente, aún sin sentir sed, para estar hidratando el cuerpo permanentemente», explicó.
Aleksandroff recomendó utilizar ropa liviana, calzado cómodo, gorra y protector solar para evitar complicaciones durante las horas de exposición al sol.
También indicó que los asistentes pueden llevar repelente en crema o loción, ya que no estará permitido el ingreso de aerosoles.
Otro aspecto fundamental es contar con alimentos suficientes y fáciles de conservar, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y el tiempo que las personas permanecerán en el lugar.
El secretario de Salud hizo especial énfasis en las personas que realizan tratamientos médicos o toman medicación de manera habitual.
En esos casos, recomendó llevar la cantidad suficiente de medicamentos y respetar los horarios indicados por los profesionales de salud.
Además, aconsejó que quienes padecen enfermedades crónicas concurran acompañados por algún familiar o persona de confianza que conozca sus antecedentes, los medicamentos que utilizan y los contactos de emergencia.
Cuándo solicitar asistencia médica
Aleksandroff también detalló cuáles son las señales de alerta que requieren atención sanitaria inmediata.
Entre los síntomas mencionó:
Dolor de cabeza intenso.
Náuseas.
Desorientación.
Dificultad para respirar.
Dolores que impidan continuar con la actividad.
Ante cualquiera de estas manifestaciones, pidió no esperar a que los síntomas desaparezcan y solicitar ayuda al personal sanitario.
Para identificarlo, explicó que los equipos estarán distribuidos en el predio con chalecos blancos y una cruz roja en la espalda.
«Vamos a poder solicitar la ayuda al personal sanitario y al 107 de manera inmediata», señaló.
El operativo de salud contará con equipos distribuidos en distintos sectores, entre ellos FAdeA, la Catedral y el área del Arzobispado.
Finalmente, el funcionario insistió en la importancia de la prevención para que los peregrinos puedan participar de la jornada religiosa sin poner en riesgo su salud. La hidratación, la protección frente al sol y la atención temprana ante cualquier síntoma serán fundamentales para atravesar una jornada de calor intenso.
Informe de Jorge Mercado.
Lectura rápida
¿Qué recomendaciones dio la Municipalidad de Córdoba a los peregrinos? Se recomendó mantener una hidratación permanente, usar ropa liviana, calzado cómodo, gorra y protector solar.
¿Quién es el secretario de Salud municipal? El secretario de Salud municipal es Ariel Aleksandroff.
¿Cuándo se debe solicitar asistencia médica? Se debe solicitar asistencia médica ante síntomas como dolor de cabeza intenso, náuseas, desorientación, dificultad para respirar y dolores que impidan continuar con la actividad.
¿Dónde estará el operativo de salud? El operativo de salud estará distribuido en sectores como FAdeA, la Catedral y el área del Arzobispado.
¿Por qué es importante la prevención? La prevención es clave para que los peregrinos participen de la jornada religiosa sin poner en riesgo su salud durante las altas temperaturas.