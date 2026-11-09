Prevén una máxima de 28° para este martes en Córdoba: qué recomendaciones tener en cuenta en FAdeA

El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú

El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú

Ante la celebración religiosa que encabezará el papa León XIV en Córdoba y la multitud de peregrinos que permanece en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), las condiciones meteorológicas y los cuidados sanitarios adquieren especial importancia.

El meteorólogo Marcelo Madelón anticipó que este martes se espera una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de entre 27 y 28 grados. Además, señaló que durante la mañana habrá buenas condiciones meteorológicas, aunque podrían registrarse chaparrones muy dispersos durante la tarde.

Por su parte, tras confirmarse el fallecimiento de un hombre de 73 años oriundo del Chaco, la Municipalidad de Córdoba reforzó las recomendaciones sanitarias destinadas a los peregrinos que participarán del encuentro con el Papa.

El secretario de Salud municipal, Ariel Aleksandroff, dialogó con Cadena 3 y pidió extremar los cuidados, especialmente frente al pronóstico de 28 grados y las condiciones del predio, donde habrá sectores sin sombra.

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Cómo estará el tiempo durante la misa del Papa en Córdoba

Madelón explicó que la noche del lunes se presentaba tranquila, con cielo prácticamente despejado y temperaturas frescas. Durante las primeras horas de la madrugada, el termómetro descenderá hasta una mínima estimada de 15 grados, por lo que recomendó tener abrigo a mano.

A partir de las 7, con la salida del sol, la temperatura comenzará a subir progresivamente hasta alcanzar una máxima de entre 27 y 28 grados.

El meteorólogo llevó tranquilidad respecto de la celebración religiosa: durante la mañana se esperan buenas condiciones y no están previstas tormentas importantes que puedan afectar la misa del pontífice.

Sin embargo, advirtió que desde el mediodía podrían comenzar a formarse algunas precipitaciones en las sierras, que eventualmente podrían acercarse a la ciudad de Córdoba.

"No estamos hablando de tormentas generales ni muy importantes, pero sí algún que otro chaparrón que se va a ir formando primero en las sierras a partir del mediodía en adelante, y pueda acercarse a la ciudad de Córdoba y en algún que otro barrio descargar algún chaparrón muy cortito", precisó.

En cuanto al viento, Madelón aclaró que las ráfagas del norte registradas durante el lunes ya habían pasado. No se esperan vientos fuertes durante la noche ni en la mañana del martes.

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Por eso, recomendó vestirse con varias capas de ropa para adaptarse a los cambios de temperatura: abrigo durante la madrugada y prendas más livianas a medida que avance la mañana.

Las recomendaciones sanitarias para los peregrinos

Aleksandroff hizo hincapié en la importancia de mantener una hidratación permanente, incluso cuando no se experimenta sensación de sed.

«Es muy importante que todos los peregrinos lleven agua y que tomen regularmente, aún sin sentir sed, para estar hidratando el cuerpo permanentemente», explicó.

El funcionario recomendó utilizar ropa liviana, calzado cómodo, gorra y protector solar para evitar complicaciones durante las horas de exposición al sol.

También indicó que los asistentes pueden llevar repelente en crema o loción, ya que no estará permitido el ingreso de aerosoles.

Otro aspecto fundamental es contar con alimentos suficientes y fáciles de conservar, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y el tiempo que las personas permanecerán en el lugar.

El secretario de Salud hizo especial énfasis en las personas que realizan tratamientos médicos o toman medicación de manera habitual.

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En esos casos, recomendó llevar la cantidad suficiente de medicamentos y respetar los horarios indicados por los profesionales de salud.

Además, aconsejó que quienes padecen enfermedades crónicas concurran acompañados por algún familiar o persona de confianza que conozca sus antecedentes, los medicamentos que utilizan y los contactos de emergencia.

Cuándo solicitar asistencia médica

Aleksandroff también detalló cuáles son las señales de alerta que requieren atención sanitaria inmediata.

Entre los síntomas mencionó:

Dolor de cabeza intenso.

Náuseas.

Desorientación.

Dificultad para respirar.

Dolores que impidan continuar con la actividad.

Ante cualquiera de estas manifestaciones, pidió no esperar a que los síntomas desaparezcan y solicitar ayuda al personal sanitario.

Para identificarlo, explicó que los equipos estarán distribuidos en el predio con chalecos blancos y una cruz roja en la espalda.

"Vamos a poder solicitar la ayuda al personal sanitario y al 107 de manera inmediata", señaló.

El operativo de salud contará con equipos distribuidos en distintos sectores, entre ellos FAdeA, la Catedral y el área del Arzobispado.

Finalmente, el funcionario insistió en la importancia de la prevención para que los peregrinos puedan participar de la jornada religiosa sin poner en riesgo su salud. La hidratación, la protección frente al sol y la atención temprana ante cualquier síntoma serán fundamentales para atravesar una jornada de calor intenso.

Informe de Jorge Mercado.