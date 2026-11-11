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"Perdón a quienes dañamos": el conmovedor cara a cara de tres presos de Devoto con el papa León XIV

Frente al Pontífice, dos internos y un liberado contaron sus historias de adicción, encierro y fe. Pidieron disculpas a sus víctimas y enviaron un mensaje de esperanza para la reinserción social.

11/11/2026 | 09:43Redacción Cadena 3

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Tres hombres atravesados por las adicciones, el delito y la cárcel compartieron un emotivo testimonio ante el papa León XIV en el penal de Devoto, donde pidieron perdón a las personas a las que les hicieron daño y destacaron el rol de la fe para cambiar de vida y buscar la reinserción social.

Christian (29) y Maximiliano (32), quienes aún cumplen sus condenas en el establecimiento penitenciario, relataron cómo el consumo de drogas y alcohol los llevó a perder sus trabajos, alejarse de sus familias y cometer delitos. 

Ambos coincidieron en que el acercamiento a la capilla del penal y a la pastoral carcelaria marcó un punto de quiebre para sanar, reencontrarse con Dios y proyectar un futuro lejos del delito.

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"Hoy le pido perdón a Dios por mis faltas y a quienes de algún modo lastimé; los pongo en manos de Dios para que sane sus corazones", expresó Christian, próximo a recuperar la libertad. 

En la misma línea, Maximiliano manifestó la necesidad de disculparse con las víctimas de sus actos y con sus hijas, al tiempo que definió a la droga como "una verdadera pandemia" y alentó a otros internos a buscar una salida.

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El encuentro contó también con la voz de Reinaldo (44), un exrecluso que ya recuperó la libertad y regresó al penal para dar testimonio de que una nueva vida es posible tras el encierro. 

Ante la mirada del Santo Padre, los tres hombres remarcaron que el arrepentimiento sincero, el trabajo digno y el amor familiar son los pilares fundamentales para reconstruirse tras el paso por la cárcel.

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Lectura rápida

¿Qué testimoniaron los hombres ante el papa? Compartieron su experiencia con las adicciones y el delito, y pidieron perdón a quienes lastimaron.

¿Quiénes son los protagonistas del testimonio? Christian (29), Maximiliano (32) y Reinaldo (44), este último un exrecluso.

¿Dónde ocurrió el encuentro? En el penal de Devoto.

¿Cuándo sucedió el testimonio? Recientemente, ante el Santo Padre.

¿Por qué es importante su testimonio? Resaltan el papel de la fe y el arrepentimiento en la reinserción social tras el encarcelamiento.

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