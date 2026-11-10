"Parece a propósito": el blooper que sufrió Ángel Rossi con el micrófono cuando le hablaba al Papa

FOTO: Ángel Rossi tuvo un problema con un micrófono mientras le hablaba al papa León XIV.

Una falla en el micrófono del arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi, dio lugar a un momento de humor durante el encuentro que el papa León XIV encabezó este martes frente a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. La reacción del religioso ante el desperfecto provocó la risa del pontífice y de los presentes.

Rossi pronunciaba su discurso ante sacerdotes, religiosos y representantes de la Iglesia católica cuando el sonido se interrumpió. "Papa León...", alcanzó a decir antes de que su voz dejara de escucharse.

El arzobispo golpeó suavemente el micrófono con los dedos para comprobar si funcionaba. Segundos después, cuando recuperó el sonido, aprovechó la situación para bromear: "Esto es un boicot, parece a propósito".

El comentario desató una carcajada de León XIV, mientras los asistentes acompañaron la escena con risas y aplausos. Tras el inconveniente, Rossi cambió de micrófono y continuó su intervención en las escalinatas de ingreso a la Catedral.

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El episodio ocurrió durante una de las últimas actividades de la visita del Papa a Córdoba. Horas antes, había celebrado una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y recorrido las calles de la ciudad, donde fue acompañado por miles de fieles.

Antes del encuentro en la Catedral, el pontífice también había mantenido una reunión en el Arzobispado y saludado a la multitud desde el balcón.

La agenda de León XIV contemplaba luego su regreso a Buenos Aires para participar de un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

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