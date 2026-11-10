"Parece a propósito": el blooper que sufrió Ángel Rossi con el micrófono cuando le hablaba al Papa
El arzobispo de Córdoba se quedó sin sonido durante su discurso frente a la Catedral. Su reacción ante la falla provocó una carcajada de León XIV y los aplausos de los presentes. Mirá el video.
10/11/2026 | 17:00Redacción Cadena 3
FOTO: Ángel Rossi tuvo un problema con un micrófono mientras le hablaba al papa León XIV.
Una falla en el micrófono del arzobispo de Córdoba, el cardenal Ángel Rossi, dio lugar a un momento de humor durante el encuentro que el papa León XIV encabezó este martes frente a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. La reacción del religioso ante el desperfecto provocó la risa del pontífice y de los presentes.
Rossi pronunciaba su discurso ante sacerdotes, religiosos y representantes de la Iglesia católica cuando el sonido se interrumpió. "Papa León...", alcanzó a decir antes de que su voz dejara de escucharse.
El arzobispo golpeó suavemente el micrófono con los dedos para comprobar si funcionaba. Segundos después, cuando recuperó el sonido, aprovechó la situación para bromear: "Esto es un boicot, parece a propósito".
El comentario desató una carcajada de León XIV, mientras los asistentes acompañaron la escena con risas y aplausos. Tras el inconveniente, Rossi cambió de micrófono y continuó su intervención en las escalinatas de ingreso a la Catedral.
/Inicio Código Embebido/
El episodio ocurrió durante una de las últimas actividades de la visita del Papa a Córdoba. Horas antes, había celebrado una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y recorrido las calles de la ciudad, donde fue acompañado por miles de fieles.
Antes del encuentro en la Catedral, el pontífice también había mantenido una reunión en el Arzobispado y saludado a la multitud desde el balcón.
La agenda de León XIV contemplaba luego su regreso a Buenos Aires para participar de un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.
/Inicio Código Embebido/
Visita histórica. León XIV brindó su último discurso en Córdoba: "Sigan haciendo lío como dijo Francisco"
En la Catedral, el Papa pidió cuidar la vocación y responder a las necesidades materiales y espirituales. Citó a su predecesor y abrazó a un sacerdote con discapacidad, en el cierre de sus actividades antes de regresar a Buenos Aires.
/Fin Código Embebido/
-
Lectura rápida
¿Qué ocurrió durante el encuentro del papa? Una falla en el micrófono del cardenal Ángel Rossi provocó un momento de humor que hizo reír al papa León XIV y a los presentes.
¿Quién es el protagonista del incidente? El protagonista es el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi.
¿Cuándo sucedió el evento? El evento ocurrió este martes durante el encuentro del papa León XIV frente a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.
¿Dónde se llevó a cabo la actividad? La actividad se llevó a cabo frente a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción en Córdoba.
¿Por qué fue gracioso el momento? Fue gracioso porque Rossi bromeó sobre el desperfecto del micrófono diciendo: "Esto es un boicot, a propósito".