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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

Papa León XIV en Argentina: agenda en Córdoba y todas las actividades de este martes

Todas las actividades que el Sumo Pontífice realizará en la tercera jornada de su visita a nuestro país.

10/11/2026 | 07:30Redacción Cadena 3

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El papa León XIV en su histórica visita a Argentina.

FOTO: El papa León XIV en su histórica visita a Argentina.

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El papa León XIV llega este martes a Córdoba, donde se prevé la segunda misa multitudinaria en su estadía en Argentina.

Agenda 

09:00 | Llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

10:00 | Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar / FAdeA.

15:15 | Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

16:55 | Parte en avión desde Córdoba a Buenos Aires.

18:10 | Llegada a Aeroparque Jorge Newbery.

20:15 | Encuentro y vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde habrá festival.

Lectura rápida

¿Quién llega a Córdoba?
El papa León XIV llega a Córdoba.

¿Cuándo es la misa?
La misa es a las 10:00 del martes.

¿Dónde se llevará a cabo la misa?
En la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

¿Qué actividades tiene el papa en Córdoba?
Encuentro con obispos, misa y vigilia con jóvenes.

¿Por qué es importante su visita?
Es parte de su estadía en Argentina y se espera una gran concurrencia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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