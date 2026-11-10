Papa León XIV en Argentina: agenda en Córdoba y todas las actividades de este martes

FOTO: El papa León XIV en su histórica visita a Argentina.

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El papa León XIV llega este martes a Córdoba, donde se prevé la segunda misa multitudinaria en su estadía en Argentina.

Agenda

09:00 | Llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

10:00 | Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar / FAdeA.

15:15 | Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

16:55 | Parte en avión desde Córdoba a Buenos Aires.

18:10 | Llegada a Aeroparque Jorge Newbery.

20:15 | Encuentro y vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde habrá festival.