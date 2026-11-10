Papa León XIV en Argentina: agenda en Córdoba y todas las actividades de este martes
Todas las actividades que el Sumo Pontífice realizará en la tercera jornada de su visita a nuestro país.
FOTO: El papa León XIV en su histórica visita a Argentina.
El papa León XIV llega este martes a Córdoba, donde se prevé la segunda misa multitudinaria en su estadía en Argentina.
Agenda
09:00 | Llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.
10:00 | Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar / FAdeA.
15:15 | Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
16:55 | Parte en avión desde Córdoba a Buenos Aires.
18:10 | Llegada a Aeroparque Jorge Newbery.
20:15 | Encuentro y vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde habrá festival.
Lectura rápida
¿Quién llega a Córdoba?
El papa León XIV llega a Córdoba.
¿Cuándo es la misa?
La misa es a las 10:00 del martes.
¿Dónde se llevará a cabo la misa?
En la explanada de la Escuela de Aviación Militar.
¿Qué actividades tiene el papa en Córdoba?
Encuentro con obispos, misa y vigilia con jóvenes.
¿Por qué es importante su visita?
Es parte de su estadía en Argentina y se espera una gran concurrencia.
[Fuente: Noticias Argentinas]