Pancho Chévez, el músico de Bermúdez que conoció a tres Papas: "Le pedí que me abrazara fuerte"

Pancho Chévez es músico, nació en Capitán Bermúdez y su historia tiene un vínculo especial con la Iglesia Católica: tuvo la oportunidad de conocer a tres Papas. El último encuentro ocurrió este lunes, durante la visita de León XIV al Cotolengo Don Orione, donde el santafesino recibió un abrazo del Pontífice que quedó registrado en la transmisión oficial.

En diálogo en Juntos con Cadena 3 Rosario, Pancho contó que viajó junto a Gladys, Beatriz y otros familiares para participar de la actividad. Aunque inicialmente había quedado ubicado detrás de la multitud, una gestión de Gladys ante el personal de seguridad permitió que lo trasladaran a la primera fila. “Yo le mostré la remera con dos Papas y le dije: ‘Papa, abrazame fuerte, pero fuerte’”, relató. También explicó que pidió esa bendición especialmente para las personas del Hogar San Roque.

Su historia con los pontífices comenzó cuando tenía ocho años. El 11 de abril de 1987, durante la visita de Juan Pablo II a Rosario, recibió la primera comunión de manos del Papa en el Monumento Nacional a la Bandera. Chévez recordó que su tía lo alzó para que pudiera acercarse y que el Pontífice le acarició la cara.

El músico también tuvo un encuentro con Francisco y ahora sumó a León XIV a esa historia. Nació sin extremidades y pasó sus primeros años en el Hogar San Roque, en Capitán Bermúdez, donde continúa viviendo. A pesar de las dificultades, desarrolló una trayectoria artística como cantante y armonicista, e incluso participó de una película vinculada a León Gieco y compartió proyectos musicales con el artista.

Durante la entrevista, además, contó que está terminando de grabar su quinto disco. Si todo marcha según lo previsto, el año próximo podría acompañar a León Gieco en una presentación. También anticipó que actuará el 3 de diciembre en Rosario, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y que el 13 de diciembre participará de una maratón solidaria a beneficio del Hogar San Roque.

Sobre la institución que lo acompaña desde su infancia, Pancho invitó a la comunidad a acercarse y colaborar. El Hogar San Roque está ubicado en Los Inmigrantes 374, en Capitán Bermúdez, y recibe a quienes quieran visitarlo, compartir actividades o acercar ayuda. “Pueden venir, traer una guitarra y cantarles a los chicos. Están bienvenidos siempre”, expresó.

Con emoción, el músico se despidió enviando un saludo y un mensaje de bendición a quienes lo escuchaban. Su encuentro con León XIV sumó un nuevo capítulo a una historia atravesada por la música, la solidaridad y tres encuentros con los máximos representantes de la Iglesia Católica.

Entrevista de Alberto Lotuf.