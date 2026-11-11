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"Lo quieren llevar a su casa y darle un mate": el párroco de la Catedral destacó el impacto del Papa

Javier Soteras valoró el fervor popular, los mensajes directos de León XIV a la política y el caso del sacerdote que pudo hablarle gracias a la inteligencia artificial.

11/11/2026 | 07:39Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El papa León XIV, en su último discurso en la Catedral de Córdoba antes de volver a Buenos Aires.

FOTO: El papa León XIV, en su último discurso en la Catedral de Córdoba antes de volver a Buenos Aires.

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    Audio. "Lo quieren llevar a su casa y darle un mate": el párroco de la Catedral destacó el impacto del Papa

    Radioinforme 3

    Episodios

El padre Javier Soteras, párroco de la Catedral de Córdoba, se expresó sobre la reciente visita del Papa León XIV y destacó su impacto en la comunidad. “La gente, con mucha devoción, lo quiere llevar a su casa. Quieren darle un mate”, comentó.

El sacerdote resaltó la claridad y la empatía del Papa, quien dirigió discursos directos y exhortativos, especialmente orientados a la clase política. “Ayer nos dio una buena exhortación a todos los consagrados y consagradas”, afirmó Soteras.

El párroco también mencionó el conmovedor testimonio de un sacerdote que utilizó inteligencia artificial para comunicarse con el Papa. “Martín ha hablado muchas veces en Radio María… y ahora, a través de esta aplicación, se liberó la voz de su identidad profunda”, explicó.

Soteras reflexionó sobre el fenómeno de movilización que generó la visita del Papa en las calles argentinas. “Se da el peso de un liderazgo que se impone por su presencia… y la necesidad de la sociedad de encontrar liderazgos en un momento de cambio”, concluyó.

Entrevista de Radioinforme 3

Lectura rápida

¿Quién se expresó sobre la visita del Papa? El padre Javier Soteras, párroco de la Catedral de Córdoba.

¿Qué destacó el padre Soteras sobre el Papa? Destacó su impacto en la comunidad y su claridad y empatía en los discursos.

¿Qué utilizó un sacerdote para comunicarse con el Papa? Utilizó inteligencia artificial.

¿Qué fenómeno reflexionó Soteras sobre la visita del Papa? Reflexionó sobre la movilización en las calles argentinas y la necesidad de liderazgos.

¿A quién agradeció Soteras al final? Agradeció a Cadena 3 y a los gobiernos que apoyaron la celebración.

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