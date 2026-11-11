"Lo quieren llevar a su casa y darle un mate": el párroco de la Catedral destacó el impacto del Papa

FOTO: El papa León XIV, en su último discurso en la Catedral de Córdoba antes de volver a Buenos Aires.

El padre Javier Soteras, párroco de la Catedral de Córdoba, se expresó sobre la reciente visita del Papa León XIV y destacó su impacto en la comunidad. “La gente, con mucha devoción, lo quiere llevar a su casa. Quieren darle un mate”, comentó.

El sacerdote resaltó la claridad y la empatía del Papa, quien dirigió discursos directos y exhortativos, especialmente orientados a la clase política. “Ayer nos dio una buena exhortación a todos los consagrados y consagradas”, afirmó Soteras.

El párroco también mencionó el conmovedor testimonio de un sacerdote que utilizó inteligencia artificial para comunicarse con el Papa. “Martín ha hablado muchas veces en Radio María… y ahora, a través de esta aplicación, se liberó la voz de su identidad profunda”, explicó.

Soteras reflexionó sobre el fenómeno de movilización que generó la visita del Papa en las calles argentinas. “Se da el peso de un liderazgo que se impone por su presencia… y la necesidad de la sociedad de encontrar liderazgos en un momento de cambio”, concluyó.

Entrevista de Radioinforme 3