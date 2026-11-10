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El camino de León en Argentina, Uruguay y Perú Notas

León XIV recorrió Córdoba ante una multitud y saludó a los fieles desde el Arzobispado

El Papa bendijo a quienes colmaron avenida Colón y General Paz. Entre banderas, cánticos y familias en los balcones, la comitiva avanzó hacia el centro de la capital provincial.

10/11/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El papa León XIV recorrió las calles de Córdoba para llegar al arzobispado.

FOTO: El papa León XIV recorrió las calles de Córdoba para llegar al arzobispado.

El papa León XIV recorrió las calles de Córdoba para llegar al arzobispado.

FOTO: El papa León XIV recorrió las calles de Córdoba para llegar al arzobispado.

El papa León XIV en el Arzobispado.

FOTO: El papa León XIV en el Arzobispado.

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El papa León XIV llegó este martes a las 12.30 al Arzobispado de Córdoba, después de recorrer las calles de la ciudad ante una multitud que lo recibió con banderas, carteles y muestras de emoción. De pie en el papamóvil, el pontífice saludó y bendijo a los fieles apostados a ambos lados del trayecto.

Tras su actividad en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el Papa se trasladó en un vehículo de seguridad hasta la Jefatura de Policía, sobre avenida Colón. La comitiva pasó por el sector de El Tropezón, donde numerosas personas se habían reunido para despedirlo. Durante ese tramo, León XIV saludó desde la ventanilla del vehículo.

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Frente a la sede policial se realizó el cambio al papamóvil, que estaba preparado para continuar el recorrido hacia el centro. La banda de música de la Policía de Córdoba acompañó la recepción, mientras los vecinos lo saludaban desde las veredas y los balcones.

Antes de iniciar la marcha, el Papa bendijo a una beba vestida de pontífice que le acercaron y saludó a otros niños presentes. También estrechó la mano de las autoridades que lo recibieron. El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, subió al papamóvil para acompañarlo.

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El vehículo avanzó por avenida Colón entre familias, niños y adultos mayores que agitaban banderas argentinas, cordobesas y del Vaticano. Entre los asistentes había visitantes de otras provincias, como Santa Fe y Mendoza, que se habían acercado para presenciar el paso del pontífice.

La multitud se extendía frente a la iglesia María Auxiliadora y en los alrededores de la plaza Colón, donde las veredas estaban colmadas. León XIV respondió a los saludos hacia ambos costados y levantó la mano también hacia quienes seguían el recorrido desde los edificios.

La misma escena se repitió en el cruce de avenida Colón y la Cañada. Allí, los fieles recibieron a la comitiva con banderas, cánticos y globos amarillos. El operativo incluyó motocicletas de la custodia, vehículos de seguridad y un helicóptero que sobrevoló el trayecto.

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En la esquina de Colón y General Paz, conocida como la Cruz Mayor, una pancarta le dio la bienvenida con el mensaje: "Bienvenido León XIV a Córdoba, tierra del Santo Cura Brochero".

El Papa pasó por ese sector sonriente y saludando a la gente, antes de que el papamóvil girara hacia General Paz para continuar rumbo al Arzobispado, donde concluyó el recorrido a las 12.30.

Lectura rápida

¿Quién llegó a Córdoba el martes? El papa León XIV.

¿A qué hora llegó al Arzobispado? A las 12.30.

¿Dónde se realizó su actividad previa? En la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

¿Qué mensaje había en la pancarta en la Cruz Mayor? "Bienvenido León XIV a Córdoba, tierra del Santo Cura Brochero".

¿Quién acompañó al Papa en el papamóvil? El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi.

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