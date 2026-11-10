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León XIV honró a los santos argentinos y abogó por una patria unida y solidaria

Durante una misa en FAdeA, el Papa resaltó que las vidas de los santos reflejan la unión entre la fe y el compromiso social, invitando a construir una patria solidaria y fraterna.

10/11/2026 | 11:19Redacción Cadena 3

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León XIV honró a los santos argentinos y abogó por una patria unida y solidaria

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Córdoba, 10 noviembre (NA) — El papa León XIV rindió homenaje a los santos y beatos que nacieron o desarrollaron su misión religiosa en la Argentina, durante una misa celebrada en Córdoba, donde destacó que sus vidas reflejan la unión entre "pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria".

En su homilía, el pontífice señaló que Córdoba fue "tierra de santos" y recordó que por sus conventos, iglesias, calles y hospitales transitaron hombres y mujeres que dedicaron sus vidas a la evangelización y al servicio de los demás.

En particular, destacó la figura de San José Gabriel del Rosario Brochero, a quien describió como un hombre profundamente enamorado de Jesucristo, que encontró en la oración la fortaleza para desarrollar su misión y dedicó sus esfuerzos a extender un reino de "caridad y justicia", sin otras armas que el crucifijo y el Santo Rosario.

También recordó a Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula, de quien resaltó su incansable tarea evangelizadora por el territorio argentino y su convicción de que una de las mayores expresiones de caridad consiste en acercar a las personas a Dios.

El Papa rindió homenaje, además, a los mártires que entregaron sus vidas por la fe, entre ellos San Héctor Valdivielso Sáez, y recordó a los religiosos martirizados en España y en las provincias argentinas de La Rioja y Salta.

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En su reconocimiento a los pastores de la Iglesia mencionó a los beatos Fray Mamerto Esquiú y el cardenal Eduardo Pironio, mientras que destacó el legado de las religiosas que dedicaron su vida a la educación y a la atención de los enfermos, entre ellas Santa Nazaria Ignacia, la beata María Catalina de María Rodríguez, María Ludovica de Angelis y Crescencia Pérez.

Asimismo, puso de relieve el testimonio de los laicos que vivieron su fe en la sencillez de la vida cotidiana, como San Artémides Zatti y los beatos Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña.

El pontífice sostuvo que todos estos hombres y mujeres, con carismas y misiones diferentes, supieron enfrentar los desafíos de sus respectivas épocas y transformarlos en oportunidades para transmitir el mensaje cristiano mediante el ejemplo personal.

“Todos estos santos y beatos ya han cumplido su misión en la tierra. Hoy nos toca a nosotros seguir la luminosa estela de santidad que nos han dejado”, expresó el Papa, al convocar a los fieles a continuar ese legado.

Lectura rápida

¿Qué evento tuvo lugar en Córdoba?
El papa León XIV celebró una misa en Córdoba en homenaje a los santos y beatos argentinos.

¿Quiénes fueron destacados por el Papa?
Se mencionaron figuras como San José Gabriel del Rosario Brochero y Santa María Antonia de Paz y Figueroa.

¿Qué mensaje transmitió León XIV?
El Papa llamó a construir una patria solidaria y fraterna, inspirándose en el legado de los santos.

¿Cuáles son algunos de los mártires mencionados?
El Papa recordó a San Héctor Valdivielso Sáez y a religiosos martirizados en España y Argentina.

¿Qué rol tuvieron los laicos según el Papa?
Destacó a laicos como San Artémides Zatti, quienes vivieron su fe en la cotidianidad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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