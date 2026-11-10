León XIV encabezará una vigilia con jóvenes en Palermo: horarios, artistas y accesos

El papa León XIV encabezará este martes por la noche una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Su llegada está prevista para las 20.15 y la actividad combinará música en vivo, testimonios, momentos de oración y un mensaje dirigido a las nuevas generaciones.

Bajo el lema “¡Ánimo, levántate! Él te llama”, la convocatoria buscará acompañar las inquietudes de los jóvenes y alentarlos a participar en la Iglesia y en la sociedad. La frase, tomada del Evangelio de Marcos, remite al encuentro de Jesús con Bartimeo y propone recuperar la esperanza, encontrar un sentido para la propia vida y acercarse a quienes necesitan ayuda.

Los accesos al predio quedaron habilitados desde el mediodía, mientras que el inicio de los espectáculos musicales y la animación fue programado para las 16. Entre los artistas anunciados figuran Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Valentino Merlo, Tati Domínguez y Banuev. Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez participarán de la conducción y la animación.

Antes del encuentro central, está previsto que el Pontífice recorra en papamóvil el trayecto desde la avenida Intendente Bullrich hasta el Monumento de los Españoles. Según el cronograma difundido por el Gobierno porteño, la jornada finalizará a las 22.

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La propuesta está especialmente orientada a jóvenes de entre 15 y 35 años, que contarán con sectores reservados mediante inscripción previa. Sin embargo, la convocatoria será abierta y también habrá espacios para el público general.

El encuentro pondrá el foco en las experiencias y los desafíos de las nuevas generaciones, desde sus formas de relacionarse hasta el estudio, el trabajo y las posibilidades de proyectar el futuro. La propuesta pastoral apunta a escuchar sus preguntas y reconocer su capacidad para asumir responsabilidades en la comunidad.

La vigilia se desarrollará en el cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento. Los asistentes se distribuirán sobre un corredor que se extenderá por Del Libertador hasta Olleros, con ocho puntos de ingreso y egreso y accesos diferenciados para inscriptos y público general.

Para quienes concurran, se recomienda llegar con anticipación y utilizar el transporte público. Estará permitido ingresar con mate, botellas y recipientes de plástico, alimentos, protector solar, repelente, abrigo y mochilas pequeñas de hasta 15 litros. En cambio, no se admitirán bebidas alcohólicas, envases de vidrio, pirotecnia, drones, mascotas, carpas ni bolsos grandes.

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El operativo de transporte incluirá una extensión del servicio de la línea D del subte hasta la 1.30 del miércoles, con un esquema especial para la desconcentración. Tras el horario habitual, se podrá ingresar en Plaza Italia para viajar hacia Catedral y en Palermo para hacerlo hacia Congreso de Tucumán, con paradas limitadas. También habrá una conexión especial con la línea H para llegar hasta Once.

La vigilia será una de las últimas actividades de León XIV este martes en Buenos Aires, después de su visita a Córdoba.

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