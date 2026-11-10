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El llamado de León XIV a los fieles en la multitudinaria misa en Córdoba: "Vayan y sean santos"
Ante miles de personas en FAdeA, el Papa pidió abrir los corazones y llevar la fe a la escuela, la familia, el campo y el trabajo. Convocó a evangelizar con el ejemplo y a seguir el legado de los santos argentinos.
10/11/2026 | 11:24Redacción Cadena 3
FOTO: León XIV oficia su segunda misa en Argentina: esta vez, en el predio de FAdeA en Córdoba.
FOTO: León XIV oficia su segunda misa en Argentina: esta vez, en el predio de FAdeA en Córdoba.
• La cobertura en vivo de Cadena 3:
"Le pido a Dios, a través de san León Magno, que nos continúe bendiciendo y nos de la gracia de confesar siempre", dijo el Papa durante la multitudinaria misa en Córdoba.
León XIV: "En esta celebración nos preside la imagen del Cristo pobre, que el propio Cura Brochero mandó tallar desde el lecho del dolor y en cuyo rostro han quedado plasmados artísticamente los rasgos de este pueblo. Dejémonos interpelar por su mirada y, a la sombra de su cruz, encontraremos la salvación y la vida, el camino para nuestra propia santificación".
"Estamos celebrando esta misa por la santificación del pueblo argentino", señaló el Papa durante el encuentro llevado a cabo en el predio de FAdeA, en Córdoba.
León XIV en Córdoba: "Todos somos simples servidores y estamos llamados a la santidad"
El Sumo Pontífice destacó que la región "ha sido rica en frutos de santidad" y recordó que por sus calles transitaron personas que dieron la vida por el Evangelio, mencionando especialmente al cura Brochero y a Mama Antula.
"Todos somos simples servidores y tenemos que cumplir con la misión que el Señor nos encomienda; estamos todos llamados a la santidad", afirmó León XIV.
León XIV, durante la segunda misa en Argentina: "Brochero fue un verdadero enamorado del señor".
"Abran sus corazones, vayan y sean santos en la escuela, con los amigos, en la plaza, en el campo, en la oficina. Vayan, evangelicen", señaló León XIV durante la misa en FAdeA.
León XIV recordó a Francisco en la segunda misa que oficia en Argentina: "Como dijo nuestro papa Francisco, los pobres tienen necesidad de Dios".
El papa León XIV: "Tenemos que dar a conocer a los demás la belleza que conocimos en Cristo".
"El mundo espera de nosotros más compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria", dijo León XIV en su segunda misa en la Argentina.
León XIV: "La ciudad de Córdoba ha sido tierra de Santos".
León XIV se prepara para dar la misa en Córdoba: el Sumo Pontífice encabezará la ceremonia en la Escuela de Aviación Militar.
En horas de la tarde, regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
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Miles de personas aguardaban este martes en el Polo Aeronáutico a la espera de la segunda misa que el papa León XIV celebra en el país, en el marco de su visita oficial. El Sumo Pontífice encabezará la ceremonia central en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.
Antes del oficio religioso, León XIV recorrió las calles a bordo de un papamóvil descubierto para saludar a los fieles que se acercan a lo largo del trayecto.
El recorrido tuvo un operativo de vallado para facilitar la presencia de los asistentes y garantizar que puedan ver el paso de la comitiva.
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Lectura rápida
¿Quién presidirá la misa? El papa León XIV presidirá la misa en Córdoba.
¿Dónde se llevará a cabo la misa? La misa se realizará en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.
¿Cuándo se celebrará el evento? La misa está programada para este martes.
¿Qué actividades realizará el Papa antes de la misa? El Papa recorrerá las calles en un papamóvil para saludar a los fieles.
¿A dónde irá el Papa después de Córdoba? Después de Córdoba, el Papa regresará a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes.