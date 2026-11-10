El llamado de León XIV a los fieles en la multitudinaria misa en Córdoba: "Vayan y sean santos"

FOTO: León XIV oficia su segunda misa en Argentina: esta vez, en el predio de FAdeA en Córdoba.

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• La cobertura en vivo de Cadena 3:

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Miles de personas aguardaban este martes en el Polo Aeronáutico a la espera de la segunda misa que el papa León XIV celebra en el país, en el marco de su visita oficial. El Sumo Pontífice encabezará la ceremonia central en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.

Antes del oficio religioso, León XIV recorrió las calles a bordo de un papamóvil descubierto para saludar a los fieles que se acercan a lo largo del trayecto.

El recorrido tuvo un operativo de vallado para facilitar la presencia de los asistentes y garantizar que puedan ver el paso de la comitiva.

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